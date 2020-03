Un investigador del CSIC asegura que en cinco meses podrían tener un prototipo para la vacuna del coronavirus

Luis Enjuanes lidera el grupo de científicos del CSIC que trabajan a destajo para encontrar una vacuna contra el coronavirus.

El investigador ha asegurado en Antena 3 que en cuatro o cinco meses podrían tener un prototipo de la vacuna contra el covid-19. Sin embargo, Enjuantes también avisa que el plazo se alargaría hasta un año, tiempo que se requiere para aprobar este prototipo de vacuna.

Además, Luis Enjuanes informa de que las mascarillas deben usarse para no contagiar, y no pare ser contagiado: "Las mascarillas las deben de llevar los enfermos y por supuesto el personal sanitario que está tratando a personas infectadas. En el resto de la población no es tan importante, aunque puede ayudar".

Gran importancia también la que le da Luis Enjuanes al hecho de lavarse las manos de forma eficaz. "Estas medidas de higiene son absolutamente importantes y el Gobierno las repite por televisión".