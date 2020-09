Los contagios por coronavirus son más leves si llevamos mascarilla según un estudio

La obligación de llevar mascarilla al salir de casa no se impuso en España hasta el mes de julio, 4 meses después del inicio de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Hay países europeos donde aún sólo es obligatoria en espacios donde haya aglomeraciones o no se pueda mantener la distancia de seguridad establecida para intentar evitar la expansión del virus.

Sin embargo, ha quedado comprobado la eficacia de la mascarilla para evitar la transmisión y en el caso de que se produzca, los síntomas parecen ser más leves.

Así protegemos y nos protege

Un vídeo de la Universidad de Sidney muestra como se expanden las microgotas tras un estornudo. Depende de si llevamos o no mascarilla y del tipo que sea la propagación de pequeñas partículas es mayor o menor.

La mascarilla quirúrgica, asegura que apenas hay fuga de las microgotas que podrían infectarnos de coronavirus.

Síntomas más leves: las razones

Ahora además se ha comprobado que si nos llegan es muy probable que pasemos la enfermedad con síntomas mucho más leves:" La razón es porque el inoculo del virus al que se exponen las personas es siempre mucho menor si usan mascarillas y también las veces que uno se expone al virus es también menor y esto favorece que las infecciones sean más leves", asegura pablo Barreiro, médico codirector Máster en Bioética de UNIR.

Un artículo publicado por The New England Journal of Medicine sugiere también que las mascarillas tienen un papel mucho mas relevante en la lucha contra la covid-19. Su uso generalizado podría estar detrás del aumento del porcentaje de casos asintomáticos o con síntomas leves al reducir la exposición al virus .