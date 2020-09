La vacuna del coronavirus de Moderna también genera anticuerpos en personas mayores

La farmacéutica estadounidense Moderna ha asegurado que su vacuna experimental contra el coronavirus también genera anticuerpos en las personas mayores. Las dósis se han probado en adultos entre 56 y 71 años y habría generado la misma respuesta inmunitaria que en los jóvenes.

La mRNA-1273 "puede generar anticuerpos neutralizantes en ancianos y adultos mayores a niveles comparables con (el que genera en) jóvenes adultos", según los primeros datos publicados en la revista "The New England Journal of Medicine".

"Estos datos provisionales de la Fase 1 sugieren que la mRNA-1273, nuestra candidata a convertirse en vacuna para la prevención de COVID-19, puede generar anticuerpos neutralizantes en adultos mayores y ancianos a niveles comparables a los de los adultos más jóvenes", ha explicado Tal Zaks, MD, Ph. D., director médico de Moderna.

Según han informado los investigadores, los efectos secundarios de la vacuna del coronavirus son tan leves como los de la de la gripe.

El pasado mes de julio la compañía anunció el comienzo de la fase 3 de los ensayos, el de la prueba en humanos con la participación de 30.000 voluntarios. Se espera que los datos sobre esta fase final lleguen en noviembre.

"Dada la mayor morbilidad y mortalidad de la COVID-19 en adultos mayores y ancianos, estos datos nos dan optimismo al demostrar la protección del mRNA-1273 en esta población", indica Zaks.

La farmacéutica Moderna ha explicado que este análisis provisional ha analizado un programa de vacunación en Fase 1 que incluye la inoculación de dos dosis de mRNA-123, administradas con 28 días de diferencia a 40 personas divididas en dos grupos, uno de edades comprendidas entre los 56 y lo 70 años y otro de mayores de 71 años.