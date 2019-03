La obesidad puede recortar hasta diez años la esperanza de vida

La obesidad puede disminuir hasta diez años la esperanza de vida y se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los expertos.

La obesidad se relaciona con hasta doce tipos de cáncer distintos incluso con enfermedades como el alzheimer. Los expertos aconsejan comer "frutas, verduras, pescado" y hacer ejercicio como medidas efectivas para prevenirlas.

Los expertos aseguran que 7 de cada 10 personas no hacen nunca ejercicio físico, "no hacemos nada, trabajo y trabajo por que no hay tiempo para nada más", dice un joven.

Algunas empresas se plantean incluso ofrecer unas condiciones de trabajo a los empleados donde se permita realizar ejercicio físico durante el horario laboral.

