La 'fatiga pandémica', otra de las consecuencias del coronavirus

El coronavirus lo ha cambiado todo y está teniendo consecuencias en nuestras vidas: depresiones, insomnio, divorcios o adicciones. Los expertos lo llaman 'fatiga pandémica'.

El psicólogo Guillermo Fouce asegura que estamos sometidos a "situaciones de estrés, un cambio completo en nuestra vida, y el efecto que esto supone" es esta fatiga.

A este tipo de situaciones o, incluso, a las depresiones, se suman otros problemas, como los de pareja. Han aumentado los divorcios o las adicciones a las tecnologías.

Expertos como Fouce han dado una serie de consejos para no caer en este tipo de problemas. Es recomendable "tener un horario, no buscar atajos en el alcohol o las drogas, hablar" y no sumar la falta de comunicación al aislamiento físico. Y por supuesto, dicen, pedir ayuda cuando se necesite.