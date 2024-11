Juan José Badiola, sobre el agua en Valencia: "Para beber, idealmente embotellada y, si no hay suficiente, hervirla es una posibilidad"

Juan José Badiola, director del centro de enfermedades transmisibles de la Universidad de Zaragoza, ha analizado en Espejo Público el riesgo de que se propaguen bacterias gastrointestinales en las zonas del sur de Valencia afectadas por la DANA y donde hay un estancamiento de agua, barro, falta de higiene y altas temperaturas.

"Las más importantes son las clásicas bacterias gastrointestinales: Salmonera, shigella, escherichia coli, que es una de las más importantes. Ya se advirtió que el uso de EPIS lo que garantizaba era evitar contagiarse porque es muy probable que esas bacterias en las actuales condiciones de estancamiento de agua, barro, falta de higiene y altas temperaturas tienden a proliferar y, por tanto, es uno de los riegos más pertinentes. Es verdad que los cuadros son gastrointestinales: diarrea, fiebre, vómitos…", señala Juan José Badiola en Espejo Público.

"Hay que ir equipos con EPIS para evitar la contaminación"

Respecto a los dos posibles casos detectados de leptospirosis en Valencia, Badiola ha indicado que era "esperable" y ha subrayado la importancia de usar EPIS.

"Era esperable. La leptospirosis es una enfermedad que se transmite a través de la orina de animales infectados, normalmente roedores. También podría ser perros y otros animales. Es una enfermedad que tiene riesgo, una enfermedad importante. Hay que tratarla, es una bacteria. Hay que ir equipos con EPIS para evitar la contaminación. Esa bacteria ha podido contaminar el agua estancada, contaminar el barro", explica Badiola.

Sobre el riesgo de que los animales que han estado perdidos durante días puedan contagiar enfermedades, Badiola ha hecho un llamamiento a la precaución a los dueños.

"Hay que tener cuidado porque esos animales, si han estado sueltos, han bebido agua de cualquier lado , han tenido contacto con el barro y pueden contagiar enfermedades como campylobacter, que es una bacteria bastante frecuente en los animales y los perros en particular. Pueden transmitir sarna, la propia leptospirosis que hemos comentado, garrapatas... Es decir, cuando se recibe al animal hay que llevarlo inmediatamente a un centro veterinario para que lo analicen y vean en qué estado sanitario está.

Badiola recomienda usar agua embotellada o hervida

Por último, respecto al debate sobre si se debe beber agua embotellada o del grifo en las localidades afectadas por la DANA, Juan José Badiola ha explicado que lo ideal es usar la embotellada y, si no hay suficiente, se debería hervir para evitar riesgos.

"No lo considero un debate muy procedente. Para beber, idealmente el agua embotellada y si hay suficiente disponibilidad se puede usar para cualquier uso porque es un agua segura. El debate no lo veo importante, lo importante es que no haya patógenos. Y si no hubiera suficiente agua embotellada para todos, hervir el agua es una posibilidad", ha apuntado Badiola.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com