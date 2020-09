Javier Cantón, virólogo y voluntario de una vacuna contra el coronavirus: "Lo peor fueron las primeras horas"

Javier Cantón es virólogo y uno de los 190 españoles que ya están probando una de las vacunas contra el coronavirus. Le inocularon la primera dosis hace 9 días y, tras un pequeño malestar, ha respondido en directo a las preguntas de Mónica Carrillo en Antena 3 Noticias Fin de Semana.

¿Cómo se encuentra, ha tenido algún efecto más esa vacuna?

La verdad es que ninguno más. Lo peor fueron las primeras horas, pero no llegué ni a 38ºC de fiebre, sino que fueron unas décimas y un poquito de mal cuerpo la misma noche que me vacunaron, después fue bastante bien.

¿Quizá el momento más será cuando le inyecten material genético del coronavirus para comprobar si de verdad ha generado inmunidad?

Tampoco nos dicen a quiénes nos vacunan y a quiénes no. La idea es que después de una o dos dosis, probar con el coronavirus que tiene la vacuna y ver cómo respondemos ante ello.

Usted ya hizo su tesis como virólogo sobre un coronavirus. ¿Su participación en este ensayo es por curiosidad científica?

Por curiosidad y porque estamos viviendo una situación bastante excepcional y me parecía que era necesario. Me encantaría que alguna vacuna llegue hasta el final y si hacen falta voluntarios que no sea porque no nos atrevemos.

¿Qué le dicen en casa de esta aventura?

En un principio sí que me dijeron que cómo me atrevía con esto, pero hay estudios científicos basados en esta misma plataforma que se ha probado, por ejemplo con ébola, y la verdad es que ha ido muy bien. Cambiando un poquito de ébola por un poquito de coronavirus tampoco creo que yo sea muy perjudicial. Yo estoy en fase 2 y se está solapando con fase 3 en Estados Unidos.