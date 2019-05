Identifican un nuevo tipo de demencia que podría confundirse con el Alzhéimer

Un grupo de investigadores ha hallado un nuevo tipo de demencia que podría tener características en común con Alzhéimer.

En el artículo publicado en la revista 'Brain', los investigadores explican que no todo lo que parece Alzhéimer es esa enfermedad y describen un nuevo tipo de demencia llamada LATE (encelopatía TDP -43 límbico-predomintante relacionada con la edad).

Los investigadores, que relacionan este tipo de demencia con personas mayores de 80 años, creen que lo que en muchas ocasiones se ha diagnosticado como Alzhéimer, era en realidad LATE. Este tipo de demencia puede presentar síntomas muy similares al Alzhéimer aunque afecta al cerebro de manera diferente y desarrolla de una manera más lenta.

"Estamos revisando el concepto de demencia", explicaba Peter Nelson, autor de la investigación y director del área de neuropatología del Centro Médico de la Universidad de Kentucky.

Los investigadores han llegado a esta conclusión después de comprobar que muchos pacientes que al parecer tenían Alzhéimer no reunían todas las características de esta enfermedad. "No hay una sola enfermedad que cause todas las formas de demencia", explica Sandr Weintraub, profesora en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern.

Los expertos explican que Late afecta a algunas áreas cognitivas que altera las actividades de la vida diaria y que avanza de manera más gradual que el Alzhéimer.

Este descubrimiento lleva a los investigadores a entender por qué muchos enfermos no responden bien a algunos tratamientos del Alzhéimer y por qué algunos medicamentos han fracasado en los ensayos clínicos.