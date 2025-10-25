El humo del tabaco es la parte más cancerígena

La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que la mitad de los fumadores morirán por el tabaquismo. Genera patologías respiratorias, cardiovasculares y además perjudica a los huesos. El tabaco hace que se deje de generar hueso, evita que se absorba el calcio y genera osteoporosis, lo confirman los doctores de la Fundación Internacional de la Artrosis (OAFI) como José Luis Baquero. Pero incluso quien ya sufre descalcificación en los huesos y además es fumador debe saber que sufrirá dolores mucho antes y ese dolor será de más intenso.

Se puede dejar el tabaco con ayuda personalizada

Lo mejor que se puede hacer en este caso es dejar de fumar, pero si la persona no se encuentra preparada por lo menos ha de reducir el daño que genera a los demás, al entorno, porque el humo es lo más cancerígeno del tabaco. Los expertos proponen alternativas para cambiar el tabaco por otros productos que incluso les ayuden a dejar la nicotina de una vez por todas. Alternativas que van desde la medicación, los parches, los chicles, el snus que es una bolsa de nicotina. Los productos como alternativa también son perjudiciales para la salud, pero evitan que haya humo en el entorno, además en muchos casos se ha conseguido dejar el tabaco por completo.

En Inglaterra se han popularizado los cigarrillos electrónicos, dos de cada tres usuarios han logrado dejar de fumar. En cualquier caso los expertos recomiendan que se han de llevar a cabo metodologías personalizadas y siempre han de ser acompañadas por un profesional que asesore durante todo el proceso.

