La gripe se adelanta y dispara los contagios en Euskadi, siendo Vizcaya el epicentro de la epidemia

Llega el otoño, y lo hace acompañado de la gripe. La epidemia se ha adelantado este año y está afectando a un número mucho mayor de personas que en campañas anteriores. Según los datos del Departamento de Salud del gobierno vasco, solo en las primeras semanas de octubre ya se habían registrado 1.120 casos, más del doble que en el mismo periodo de los dos últimos años.

El incremento es especialmente notable en Vizcaya, donde se contabilizan 506 contagios y una incidencia de 74,35 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 32,10 de Guipúzcoa y los 9,85 de Álava. Los hospitales también lo están notando: 131 ingresos por gripe, una cifra que en años anteriores no se alcanzaba hasta finales de noviembre, y seis casos en UCI, aunque solo uno permanece ingresado.

Vuelven los 'vacunódromos'

Ante el adelanto de la epidemia y la fuerte demanda, el Gobierno Vasco y Osakidetza han abierto el pabellón de La Casilla en Bilbao como centro de refuerzo para la vacunación frente a la gripe. El espacio, abierto de 8:00 a 20:00 horas todos los días, atiende sin cita previa, con una capacidad para 1.000 vacunas diarias. Solo en la jornada de ayer se administraron 1.600 dosis, lo que ha obligado a doblar el personal de enfermería.

El equipo está formado por 27 profesionales (15 enfermeras, tres técnicos, tres celadores y seis auxiliares administrativos) y también ofrece la vacuna contra el COVID-19 a mayores de 75 años y grupos de riesgo.

Más contagios, pero menor gravedad

La campaña actual (2024-2025) presenta un aumento de los casos pero una menor gravedad en general. En la temporada anterior se registraron 1,2 millones de casos, 38.400 hospitalizaciones y 2.660 fallecimientos. En la actual se estiman 1,71 millones de contagios, 33.600 hospitalizaciones y 1.930 fallecimientos, lo que sugiere que el virus es más contagioso pero menos peligroso, en parte por la circulación conjunta de los virus de gripe A y B.

