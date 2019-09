Durante mucho tiempo el uso de vapeadores se ha utilizado por las personas que querían dejar de fumar. Ahora una nube de incertidumbre rodea al vaper. La sociedad de neurólogos considera muy dañino el cigarro electrónico. Contiene sustancias irritantes para las vías respiratorias, inflamación de la mucosa, tos y los primeros días una inflamación del moco.

Sin embargo, algunos médicos no están de acuerdo: "Hay un 95% menos dañino que el tabaco". De momento las autoridades sanitarias norteamericanas no han encontrado una explicación clara a la causa de las seis muertes. Los defensores del vaper argumentan que los líquidos comercializados no son tóxicos pero si se queman, se vaporiza y se inhala lo que sale al otro lado del dispositivo si que tiene un efecto cancerígeno.

Dependientes de tiendas de vaper como esta aseguran que en las ultimas semanas sus ventas han disminuido , ademas la comunidad de vapeadores se queja de que la información que llega desde EEUU no es clara y de que en muchos casos esta tergiversada.