Alertan de alcaloides tropánicos en tres marcas de maíz para palomitas vendidas en España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha lanzado una alerta por la presencia de alcaloides tropánicos en maíz para palomitas de las marcas The Italian Food Shop, Veggy Duck y Easy Vibes. Esas tres marcas han tenido tres productos defectuosos.

El primer producto afectado es el que se llama 'Popping corn' de la marca The Italian Food Shop. El número del lote afectado es 171/25 y su fecha de consumo preferente es el 31 de diciembre de 2026.

El segundo producto afectado tiene el nombre 'Popcorn' y es de la marca Veggy Duc. El número de lote es 162/25 con fecha de consumo preferente 31 de diciembre de 2026 y con fecha de consumo preferente 31/01/2027.

Por último, el tercer producto afectado tiene el nombre 'Popping corn' de la marca Easy Vibes. Los números de lote afectado son el 155/25, 162/25 y 171/25 con fecha de consumo preferente 31/12/2026 y 183/25 y 190/25 con fecha de consumo preferente 31 de diciembre de 2027.

Piden que se abstengan de consumirlos

La AESAN ha tenido conocimiento de esta alerta a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea, trasladada por las autoridades sanitarias de Italia. Posteriormente, esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información con el objetivo de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Asimismo, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición mantiene su recomendación de no consumir los productos afectados. Desde la agencia alimentaria también han recordado que, ante cualquier síntoma compatible tras el consumo de estos productos, es importante acudir a un centro de salud y mencionar el posible origen del malestar.

Con esta alerta, se reitera la importancia de comprobar el etiquetado, la procedencia y los lotes de los productos que llegan a nuestras cocinas.

¿Qué son los alcaloides del Tropano?

Los alcaloides del Tropano o alcaloides tropénicos son metabolitossecundarios que se producen de forma natural en las plantas de varias familias y se encuentran en todas las partes de ellas.

Aunque pueden tener usos medicinales en dosis controladas, su presencia en alimentos representa un riesgo sanitario importante. En concentraciones elevadas, estos alcaloides pueden provocar trastornos en el sistema nervioso, incluyendo sequedad bucal, dilatación de pupilas, aumento del ritmo cardíaco y, en casos graves, alucinaciones o convulsiones.

Por ello, su presencia en productos alimentarios no está permitida y se retiran de inmediato del mercado en el momento en el que se detectan. La AESAN insiste en que las personas que tengan alguno de estos productos no deben consumirlo bajo ningún concepto, ya que incluso en pequeñas cantidades, pueden causar molestias.