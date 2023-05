Famosos con éxito y problemas mentales

El cantante Alejandro Sanz asegura que está trabajando para recuperarse antes de empezar su gira el próximo 3 de junio. Cada vez son más las personas conocidas que hablan abiertamente de su salud mental para darle visibilidad. Personas famosas y con éxito que tienen una expectativas muy altas por parte de sus seguidores, lo que genera una gran presión sobre su persona. Un cóctel de factores que resulta muy complicado soportar a diario, y en muchas ocasiones termina pasando factura a la salud mental. Es precisamente lo que se ha pasado al cantautor que ha publicado en las redes sociales este mensaje: "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. A veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual."

Las enfermedad mentales pueden afectar a cualquiera

Alejandro Sanz no es el único que ha hablado abiertamente de su estado anímico. El presentador Ángel Martín ya contó en un libro sus problemas de salud mental y quiere que se pueda hablar sin estigmas sobre el cuidado de la salud mental. También el cantante Dani Martín se dio cuenta de la importancia de dar un paso más y cuidarse cuando sufrió un ataque de pánico y comenzó a ir a terapia. Asegura el cantante que desde que va al psicólogo se siente mucho mejor porque le ha ayudado a gestionar su vida de una forma mucho más saludable.

La prevención es la mejor ayuda psicológica

La muerte de Dani Jarque, un íntimo amigo de Andrés Iniesta hizo que el futbolista entrara en una profunda depresión que ha podido superar gracias a la ayuda de profesionales. A ellos también acudió la artista Mai Meneses cuando se encontraba en lo más alto de su carrera musical. Sufría el síndrome del impostor porque no se creía merecedora de sus éxitos y se refugió en malo hábitos como el consumo de alcohol y las drogas. El psiquiatra le diagnosticó una depresión psicótica. Esa experiencia la ha explicado en un libro que también le ha servido de ayuda y con él espera poder hacer visible una situación que afecta a más personas a las que quiere acompañar en el proceso. Cantantes, artistas, deportistas y también el mejor chef del mundo, Dabiz Muñoz se ha visto en la necesidad de gestionar el éxito con la ayuda de los psicólogos. Muchos de los que han pasado por las consultas de los profesionales coinciden en que es importante que los testimonios se compartan para ayudar a otros, porque las enfermedades mentales pueden afectar a cualquiera.