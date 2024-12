Un estudio demuestra que una molécula puede mejorar las habilidades sociales de las personas con síndrome de Down

Una molécula puede resultar clave para mejorar las capacidades cognitivas de las personas con síndrome de Down. Son los prometedores resultados de un ensayo clínico liderado por el Hospital del Marc Research Institute y que muestra cómo la administración de la molécula AEF0217, desarrollada por la biotecnológica Aelis Farma, mejora sus habilidades sociales. El medicamento mejora la comunicación, las interacciones sociales y la vida diaria de las personas con síndrome de Down.

Habilidades sociales y más autonomía

El proyecto ICOD (Improving Condition in Down syndrome) ha revelado como la molécula AEF0217, que imita un mecanismo de defensa natural del cerebro, mejora la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y cambios. Esa molécula se administró durante 28 días a 29 personas con síndrome de Down de entre 18 y 35 años.

Los resultados que ahora se han publicado muestran mejoras en los pacientes a los que se les administró respecto a los que recibieron un placebo. Para el Doctor Rafael de la Torre, coordinador del proyecto ICOD "son resultados prometedores e impresionantes" y "generan una esperanza real de desarrollar un tratamiento seguro y eficaz para las disfunciones cognitivas" y añade "que abordan también dominios cruciales de adaptación, como las habilidades de expresión y escritura". Estos efectos abren la puerta a mejorar significativamente "la autonomía y la adaptación de estas personas".

Paso hacia delante

Los resultados obtenidos permitirán avanzar hacia una segunda etapa que empezará a mediados del año que viene y que se centrará en determinar la dosis adecuada del tratamiento para maximizar beneficios.

La entidades valoran este estudio, desde Down Cataluña, que ha colaborado además con el estudio valoran "muy positivamente estos resultados" y cree que puede ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down.

El síndrome de Down es un trastorno genético causado por una copia extra del cromosoma 21, también conocida como trisomía. Se caracteriza por un grado variable de discapacidad intelectual y unos rasgos físicos determinados. Estas personas también padecen problemas cognitivos que afectan a sus habilidades comunicativas. De ahí, la importancia de este estudio con resultados “altamente prometedores”, según los científicos.

