Este es el protocolo si te contagias de COVID-19 en la actualidad

Actualmente no tenemos muy presentes los contagios por COVID-19, pero siguen apareciendo. Con la llegada del verano, las vacaciones y los planes, estamos deseando no pisar nuestra casa. Algunos todavía se preguntan qué hacer en el caso de contagiarse de coronavirus al no conocer el protocolo que ha de seguirse. Tras dos años de pandemia, algunos piensan que no es tan relevante contraer la enfermedad, ya que parece casi imposible que no todos hayamos pasado la enfermedad en un momento u otro. Sin embargo, eso no debe relajarnos ya que muchas personas se han contagiado varias veces de COVID-19.

Si eres de esos que se pregunta "cómo actuar si me contagio", te contamos cuál es el protocolo que debe seguirse actualmente según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades:

Debes aislarte de tus convivientes en la mayor medida posible (si los tienes).

Debes estar en aislamiento al menos 5 días desde que te hiciste la prueba, ya que en esos días el virus es más infeccioso.

desde que te hiciste la prueba, ya que en esos días el virus es más infeccioso. Usa una mascarilla de buena calidad si tienes que estar cerca de otras personas, tanto en casa como en público.

Evita los lugares donde no puedes usar mascarilla.

No viajes y evita usar el transporte público o vehículos compartidos.

y evita usar el transporte público o vehículos compartidos. Usa un baño separado, si es posible.

Toma medidas para mejorar la ventilación en casa.

en casa. No compartas los artículos del hogar de uso personal como tazas, toallas y utensilios.

Desde el CDC recuerdan que si estás contagiado de coronavirus debes aislarte en la medida de lo posible y cuidarse. También es recomendable llamar al médico antes de ir presencialmente si se sigue teniendo la enfermedad. Tanto en los días de aislamiento como en los que no, debemos estar alerta de los síntomas.

¿Es obligatorio el aislamiento?

La cuarentena no es obligatoria desde que el Gobierno "gripalizó" la enfermedad el pasado mes de marzo. Esto no significa que el aislamiento durante al menos cinco días no sea recomendable. También, a pesar de que ya no está prohibido asistir presencialmente a trabajar siendo positivo, se recomienda el teletrabajo siempre que se pueda. Sin embargo, aquellas personas que trabajen en contacto con personas vulnerables, no deben acudir a su centro de trabajo durante los primeros días de síntomas o la fecha de diagnóstico. Una vez desaparecidos los síntomas, es obligatorio realizarse una prueba de antígenos para comprobar que ya no se contagia y garantizar una vuelta al trabajo segura.

Con el nuevo protocolo la baja laboral por Covid-19 no es automática y tiene que ser aprobada por el médico de cabecera habitual de cada paciente. Las pruebas para detectar la enfermedad tampoco son ya obligatorias y solo se indicarán en casos graves y personas vulnerables. Siguiendo lo marcado por Sanidad, solo deberán hacerse un test las personas que tengan síntomas de covid y además cumplan alguno de los siguientes requisitos: