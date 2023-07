España, a un paso de convertir la hepatitis C en una enfermedad rara y lograr un éxito sanitario

Este 28 de julio, día mundial contra las Hepatitis Víricas, se celebra que España está a tan solo un paso de convertir la Hepatitis C en una enfermedad rara y lograr un éxito sanitario histórico. En España se han curado alrededor de 150.000 casos de hepatitis, de los cuales 27.000 ha sido en la Comunidad de Madrid y 1412 han sido en el Hospital Universitario de la Princesa, tal y como cuenta la doctora María Luisa García Buey, hepatóloga en este mismo hospital.

José Antonio López Guerrero, virólogo y paciente, ha sufrido este virus en primera persona. No tenía síntomas, fue detectado por unas pruebas rutinarias en su trabajo que le desvelaron que tenía un valor un poco más alto de lo normal. Tras realizarle estas pruebas de seguimiento, le salió positivo en hepatitis C. Pasó por dos tratamientos, el primero lo sufrió mucho y, poco tiempo después de finalizarlo, volvió a dar positivo en el virus. El segundo vino de la mano de la doctora María Luisa García, que en tan solo un mes, y con un antiviral, consiguió hacer desaparecer el virus.

Su caso fue muy fácil de llevar por ser asintomático, pero no todos suelen ser así. Algunos sufren cirrosis,que puede derivar hasta en un cáncer hepático. Actualmente, José Antonio está curado y se muestra muy agradecido con la doctora García Buey por haberle ayudado en este proceso.

Este caso sirve de ejemplo para animar a la población a realizarse las pruebas, ya que el tratamiento no tiene prácticamente efectos secundarios y tienen una efectividad del 100%. "El que no quiere curarse, no se cura. El que quiere, sí", afirma la doctora.

Un éxito ralentizado

Se preveía que se consiguiese este éxito en 2021, pero fue inviable. De hecho, el Observatorio Polaris, que incluye médicos de todo el mundo, ya consideraba a España como el único país que cumpliría todos los objetivos de eliminación en 2021: reducción de un 90% de las nuevas infecciones, reducción a un 65% de las muertes por cirrosis y cáncer de hígado, un diagnóstico superior al 90% de los casos y el tratamiento de al menos el 80% de las personas con los requisitos para ello.

La ralentización de este logro fue a causa de la pandemia, ya que se pararon los programas de microeliminación en poblaciones vulnerables, mientras que, en la población general, tanto la búsqueda de personas que padecían el virus y no fueron tratadas como los de cribado por factores de riesgo, también fueron retrasados. Casi no hubo tratamientos nuevos ni en 2020 ni en 2021, y fue ya en 2022 cuando se volvió a repuntar.

Aún así, el doctor no duda de que España conseguirá el objetivo previsto. Este optimismo viene dado por el aprendizaje de gestión diagnóstica que aportó la pandemia, en el que Galicia es pionera, y por el aprendizaje logrado con el programa #HepCityFree, a través del cual se promueve el compromiso de las corporaciones españolas a la eliminación de la hepatitis C, en especial en las poblaciones vulnerables.