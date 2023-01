El epidemiólogo Juan Gestal sobre Kraken, la nueva variante del covid-19: "Hay que vigilar"

China reabre sus fronteras tras casi tres años de aislamiento al tiempo que aparece un aumento de casos de covid-19 con la variante BF.7 o la llegada de la nueva variante XBB.1.5, conocida como Kraken. Esta última ha sido identificada en más de 25 países y la Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta sobre el aumento de casos.

El director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó de que el aumento de las hospitalizaciones se debe también a otras enfermedades respiratorias, incluida la gripe.

Los virólogos coinciden en que su aparición no significa que haya una nueva crisis en la pandemia; llaman a la calma a pesar de que los datos de coronavirus en China no sean claros. "A todos nos preocupa un país tan hermético poco fiable como es China porque no sabemos lo que está pasando", asegura el epidemiólogo Juan Jesús Gestal.

La OMS afirma que no dispone de datos sobre la gravedad de estas nuevas variantes. Tampoco que el aumento de infecciones se traduzca en "nuevas oleadas de muertes".

"Por lo que sabemos, la variante responsable en este momento del brote de China es la BF.7, que está también circulando en los países occidentales y que no ha supuesto ningún problema porque estamos inmunizados a diferencia de China", explica Gestal.

Controles en aeropuertos

Varios países en Europa y en el resto del mundo han puesto en marcha medidas que ya se habían olvidado, como los test negativos en aeropuertos o la exigencia de la cartilla de vacunación. Para Juan Jesús Gestal, lo más correcto sería "exigir un test negativo en cualquier caso, independientemente de las vacunas".

La variante Kraken es una versión 'mejorada' de Ómicron; no más grave, pero sí más contagiosa. Para Gestal, la situación actual no es tan preocupante como lo registrado al principio de la pandemia del covid-19. "Estamos demasiado con la lupa viendo todas las modificaciones y dándole nombres mitológicos que asustan", subraya Gestal sobre la actual situación.

Creo que no debemos alarmarnos porque esta recombinante es muy leve

"En Estados Unidos, la XBB.1.5 ha alarmado un poco los datos de un incremento de una semana a otra de suponer el 20% al 40%. Sin embargo, el CDC ha corregido estos datos y ha dicho que no ha sido el 40%, sino que ha sido el 27%", explica.

"Creo que no debemos alarmarnos porque esta recombinante es muy leve porque produce unos cuadros de tipo catarro. Yo en principio no me alarmaría, pero hay que vigilar para ver qué es lo que hay", concluye.