La 'epidemia' del hígado graso: qué es, a quién afecta y qué consecuencias tiene

La obesidad de una de las enfermedades que más padecen las personas en el mundo. El pasado 4 de marzo se celebró el Día Mundial de esta patología y además, la OMS ha publicado un nuevo estudio sobre ella que muestra que una de cada ocho personas la sufre. Sin embargo, la obesidad tiene distintas consecuencias en el cuerpo humano y una de ellas es la conocida como 'hígado graso'.

Qué es el 'hígado graso'

La enfermedad de hígado graso puede ser alcohólica o no alcohólica. La segunda es una afección en la cual, según informa el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Renales y Digestivas (NIH), se acumula el exceso de grasa en este órgano. Concretamente se produce cuando hay más de un 5% de grasa.

Los individuos que tienen el hígado dañado por el alcohol también pueden padecerla pero las personas que no beban, padecen la denominada HEGNA, es decir, el hígado graso no alcohólico. Puede haber distintos tipos de lesión por esta acumulación de grasa: la lesión tipo 1 que es la esteatosis simple (el enfermo solo tiene grasa), lesión tipo 2, llamada esteatohepatitis (además de grasa hay inflamación y a veces marcas o cicatrices llamadas fibrosis) y la lesión tipo 3 (el enfermo tienen muchas cicatrices rodeando a la poca grasa e inflamación que queda).

Una nueva "epidemia" que según la Fundación Española del Aparato Digestivo no se trata de una enfermedad rara, sino bastante frecuente. La Fundación Española del Aparato Digestivo señala que es una enfermedad bastante frecuente en los países desarrollados como España. "En ellos, aproximadamente el 20% de las personas adultas la sufren". Esta enfermedad es la más frecuente por encima de la que produce el alcohol y también de la hepatitis C. Esta asociación señala que es probable que el número de personas afectadas por esta enfermedad crezca debido al aumento de enfermedades como la obesidad o diabetes, a las cuales se las asocia con este hígado graso con frecuencia.

A quién afecta

La Agencia EFE informa que ocho de cada diez jóvenes obesos en España sufren de esta patología en el hígado y que es algo que se ha ido triplicando en la última década hasta alcanzar a 10 millones de habitantes de cualquier edad. El presidente de la Sociedad Española para el Estudio del Hígado en una entrevista para la agencia, asegura que se trata de "una pandemia" y que es algo alarmante ya que sube en cuanto aumenta la tasa de personas obesas.

El NIH, efectivamente confirma esto: el hígado graso es más común en ciertas personas que padecen enfermedades como la obesidad: las investigaciones afirman que el hígado graso está presente en el 75% de personas con sobrepeso y en el 90% de las personas con obesidad.

En cuanto a edades, el NIH señala que puede suceder a cualquier edad, incluso en niños. Investigaciones manifiestan que cerca del 10% de los niños en Estados Unidos entre 2 y 19 años la sufren. Sí es cierto que las personas tienen más probabilidades de desarrollar esta enfermedad a medida que envejecen. También estos estudios reflejan que aunque afecta a todos los grupos étnicos, es más común en hispanos, luego de blancos no hispanos y luego asiáticoamericaos.

Consecuencias y complicaciones

Aunque en un principio esta enfermedad no tiene porqué ser grave, sí que es cierto que tienen mayor riesgo de presentar otros problemas de salud. Pueden desarrollar complicaciones hepáticas (cirrosis o cáncer de hígado). También enfermedades como las cardiovasculares -causa más común de muerte en personas con esta enfermedad-, diabetes tipo 2, síndrome metabólico, afecciones como presión arterial alta y concentraciones anormales de grasas como el colesterol o triglicéridos.

Señales y síntomas

El Colegio Americano de Gastroenterología señala algunas de los signos que tienen que alarmar a las personas sobre si pueden o no padecer este tipo de enfermedad. "La mayoría de las personas que padece la enfermedad por hígado graso no alcohólico no presenta ningún síntoma al realizar un examen normal. Los niños podrían mostrar síntomas como dolor en medio del abdomen o en la parte superior derecha de éste y en ocasiones cansancio", sin embargo, esto se confirma cuando se realiza el examen médico "el hígado se encuentra ligeramente agrandado y en algunos niños podría haber zonas de piel con decoloración oscura, como en el cuello o axila".

Tratamiento

Lo primero que se recomienda en este tipo de enfermedad es perder peso. Aunque en ocasiones puede venir causado también por algún tipo de medicamento, por tanto el médico lo retira. Sin embargo, no hay medicamentos que hayan sido aprobados para tratar el hígado graso. Se busca si medicamentos que tratan diabetes o vitamina E puede ayudar. Parte importante para la recuperación es dejar de comer grasas en exceso y dejar de beber alcohol.

Se recomienda seguir una dieta saludable en base a frutas y verduras y hacer ejercicio. Además de obtener vacunas contra la hepatitis A y B, gripe o enfermedad neumocócica.

