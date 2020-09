El pediatra y epidemiólogo Quique Bassat, sobre el coronavirus en España: "La situación es preocupante"

El aumento de contagios de coronavirus en España, donde la cifra total suma ya más de medio millón, plantea dudas sobre la vuelta al colegio.

El pediatra y epidemiólogo Quique Bassat responde en directo a las preguntas de Mónica Carrillo y Matías Prats en Antena 3 Noticias Fin de Semana.

¿En los grandes colegios hay más riesgo de contagio que en los pequeños centros?

El tamaño de las escuelas va determinar el número de positivos que llegan a las escuelas y que, por tanto, pueden transmitir. Para eso se han ideado los 'grupos burbuja' o grupos estables de convivencia, para aislar y rastrear sin afectar al total de las escuelas.

¿Qué opina de que 2.000 profesores hayan dado positivo en los test?

Hay que matizar esta noticia porque se han hecho test serológicos, que demuestran haber estado expuestos al virus, pero no necesariamente una enfermedad activa y potencialmente infecciosa. Por eso, se van a tener que repetir estos test haciendo una prueba de PCR, que es la que da una indicación de si es infeccioso y potencialmente peligroso para lo que les rodean. La prevalencia no es diferente de la que hemos visto en otras partes del país.

¿Se dan las condiciones para que los alumnos retomen la actividad escolar?

Hay algunas provincias del país en las que la incidencia es claramente superior a la que la Organización Mundial de la Salud recomienda para la apertura segura de las escuelas. A pesar de eso, creo que se pueden abrir las escuelas, pero hay que garantizar que las medidas de prevención se sigan de manera muy estricta para que no sea un amplificador de la transmisión.

¿Qué valoración le da a los datos de contagios por comunidades?

La situación en España es preocupante y no invita al optimismo. Llevamos una tendencia al alza y no estamos logrando revertirla. Tendremos que hacer las cosas mejor para que en los próximos días no tengamos que hacer un retroceso al periodo de las fases.