El extraño caso del doctor Cabañas: pasó la enfermedad y vuelve a dar positivo

Las incógnitas en torno a la pandemia de coronavirus actual, el que provoca la Covid-19, son todavía muchas. Una de las más sorprendentes es si uno queda inmunizado o no tras padecerlo. Vicente Vallés ha entrevistado en las Noticias 2 de Antena 3 al doctor Jacobo Cabañas. Es oncólogo quirúrgico del MD Anderson Cancer de Madrid y jefe de sección del Servicio de Cirugía General en el Hospital Universitario Ramón y Cajal. Un caso a estudiar.

El doctor Cabañas se contagió "probablemente en el hospital, ya que en mi entorno no había nadie con la enfermedad, en el hospital sí. Fue muy leve, de tres días. Me hacen la prueba, soy positivo, paso las dos semanas de aislamiento, hasta la siguiente que doy negativo y me incorporo a trabajar".

¿Y qué pasó después?. Pues que veinticinco días más tarde "parece que tengo una faringitis, que evoluciona bastante a peor, y mis compañeros me piden que vuelva a repetir la prueba. Vuelve a dar positiva la PCR, después de dos negativas". Las razones no están claras: "Podría ser un error, pero coincide con un empeoramiento químico y una radiología y una analítica que puede se compatible". Y comienzan las especulaciones, "puede que el virus se acartone, pero permanezca almacenado y vuelve a salir. O que no tenga que ver".

Ahora ha pasado a ser un caso a estudiar, mientras, como no tiene una sintomatología grave, pues sigue adelante porque no hay una medicación específica más allá de tratar los síntomas.