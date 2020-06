El estudio de seroprevalencia evidencia que el centro peninsular es la zona con más anticuerpos del coronavirus de España

España avanza en la desescalada del coronavirus a pesar de que los datos inviten a seguir siendo lo más prudentes posible. La segunda parte del estudio de seroprevalencia confirma que sólo el 5% de la población, exactamente el 5,2%, tiene anticuerpos contra el coronavirus en nuestro país.

Este segundo tramo del estudio constata que con el confinamiento se logró frenar la transmisión del virus pero también que no se puede bajar la guardia porque España se encuentra muy lejos de esa llamada inmunidad de grupo, que nos permitiría tener una importante batalla ganada al virus.

El centro de la Península es la zona con más anticuerpos de España. A la cabeza se encuentran Soria y Cuenca, donde más del14% de sus habitantes han pasado el coronavirus y son inmunes. En toda España, apenas 5 de cada 100 personas han superado el covid.

Además, uno de cada tres contagiados no se ha dado cuenta de que estaba infectado, ya que han sido asintomáticos. Se trata de personas que no habrían acudido al hospital y que contagiarían menos. "Tiene menos cargas, puede que algunos no transmitan en ningún momento de su infección", explicaba ayer Fernando Simón.

Pero el estudio de seroprevalencia sigue sin responder a grandes dudas como ¿cuánto tiempo dura la inmunidad al coronavirus? Algo que, según el ministro Salvador Illa, no podremos saber a corto plazo: "Hasta que no tengamos o una terapia o una vacuna, hay que ir con mucho cuidado".

Fernando Simón asegura que el informe avala la mejora de la situación del coronavirus en España y da pistas sobre el inicio de la pandemia en España. Son las conclusiones de un estudio en el que han participado más de 63.000 personas.