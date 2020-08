El estado de los 12 proyectos de vacuna en España: "No es cuestión de rapidez, sino de calidad"

En España, los científicos tienen en marcha al menos 12 proyectos para encontrar una vacuna contra el coronavirus. La prioridad de los investigadores es que sea eficaz y segura.

Algunos de esos proyectos españoles se encuentran en proceso de desarrollo de la vacuna, lo que equivaldría a la fase preclínica. Si todo va bien, según los investigadores, el candidato a vacuna podría pasar ay empezar a probarse en humanos a finales de año. Entrarían endurante el primer trimestre del año que viene, en la que se evalúan los efectos secundarios y la respuesta inmune en un mayor número de personas. Ya en, se tiene previsto poder hacer un ensayo más amplio para medir la eficacia y la seguridad.

En los laboratorios españoles trabajan cada día para dar con la tan ansiada vacuna. En la calle, sin embargo, surgen dudas sobre si merece la pena seguir dedicando tiempo y esfuerzo a esta vacuna contra el coronavirus que ya tienen más avanzada en otros países.

No obstante, los científicos aclaran: "No es una cuestión de rapidez, sino de calidad". "Las vacunas tienen que ser seguras y eficaces. No sabemos, de estas vacunas que van tan rápido, su nivel de protección, no lo ha dicho ninguno", añaden.

Además, puede que no haya dosis para todos los países ni para todas las personas, de forma que una vacuna desarrollada en España será de utilidad para vacunar este país.