Isabel Sola, científica del CSIC: "Es complicado tener una vacuna eficaz y segura para el próximo invierno"

Isabel Sola pertenece al equipo del Centro de Investigaciones Científicas que trabaja para encontrar la vacuna contra el coronavirus.

¿Qué tiene de distinta la vacuna española contra el coronavirus?

"La mayor parte de las vacunas que se están ensayando son más rápidas porque son más sencillas. La nuestra incluye varios componentes, lo que hace que la respuesta sea más completa y más equilibrada. Eso garantizará una mayor seguridad y eficacia"

¿Para cuándo estará lista? ¿La tendremos en invierno?

Si hablamos de un plazo de tiempo razonable, seria entre 12 y 18 meses. Es complicado tener una vacuna eficaz y segura para el próximo invierno.

Los expertos chinos ya trabajan en ensayos con humanos, ¿llegará el invierno esa vacuna?

No creo que la vacuna china llegue a tiempo, porque las fases en humanos duran varios meses. No tenemos las garantías de que vaya a funcionar. Que China haya empezado antes la carrera no significa que vaya a tener resultados positivos.

¿Es seguro que este virus resurgirá el invierno próximo?

Dada la situación de que el virus está presente en todos los países, lo más probable es que no desaparezca de forma inmediata.

¿Y si vuelve a mutar? ¿Serán las vacunas igual de efectivas?

Los coronavirus son virus que mutan bastante menos que otros. No es previsible que acumule tantas mutaciones como para que una vacuna no sea eficaz.

¿Cree que si el virus circula por el mismo ambiente "potencia su acción"?

Cuando una persona infectada se mueve y contacta con otras personas, se favorece los contagios. Al aislar a los contagiados asintomáticos, se evita que la cadena de transmisión continúe. Que alguien pase la enfermedad con síntomas leves se inmuniza, pero no sabemos cuánto tiempo dura esa inmunidad. La inmunidad puede venir de forma natural o a través de vacunas.