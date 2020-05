El doctor López Acuña ve positivo el estudio de seroprevalencia: "Si hubiese sido del 20% habríamos tenido 100.000 muertes"

El doctor Daniel López Acuña, epidemiólogo y director de acción sanitaria en crisis de la OMS durante la gripe A, considera que es un "error" entender como mala la encuesta de seroprevalencia del coroanvirus. "Es bueno que solo el 5%" sea inmune al covid, ya que "si hubiese sido del 20% habríamos tenido 100.000 muertes".

"La seroprevalencia que ha habido en España es muy parecida a la que ha habido en otros países, a ningún epidemiólogo nos ha tomado por sorpresa", ha asegurado López Acula en una entrevista en Antena 3 Noticias. "No hay que entender la baja prevalencia como algo negativo, al contrario, ha sido una expresión del éxito del confinamiento", ha reiterado.

El epidemiólogo considera que el coronavirus está siendo más "severo" que la gripe Ade 2009. "Se trata de un agente/patógeno nuevo que, sobre todo, tiene una gran capacidad de infectar y no necesariamente generar síntomas pero sí generar el riesgo y la posibilidad de una transmisión asintomática", explica.

"Tenemos lo que llamamos la 'transmisión silenciosa' que es lo que en muchos países que han sufrido esta pandemia ha afectado a tantas personas", ha señalado.

Daniel López Acuña ha alertado de que, a pesar de que "la letalidad del coronavirus ha sido mucho mayor en personas de edad avanzada", eso no quiere decir "que no haya ni enfermedad ni casos severos en personas jóvenes". "No sería responsable decir que fluya y circule en las personas jóvenes", ha apuntado.

En cuanto al uso generalizado de las mascarillas, el doctor ha asegurado que es "un acierto y una medida muy importante". "Cuando no hay posibilidad de mantener la distancia de seguridad, hay que asegurar la protección", ha señalado.

Hay que recordar que la transmisión del coronavirus "es de persona a persona y, por eso, el hecho de adoptar esta medida es importante en el proceso de desescalada". "Se está haciendo un buen ajuste de una medida en razón de una nueva recomendación internacional en razón de una nueva evidencia científica", ha afirmado.