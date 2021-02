El duro testimonio de una mujer con cáncer de mama: "El cáncer no espera a que se acabe la pandemia"

Este 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer y los pacientes de esta enfermedad como Montse Hernández alertan de que "el cáncer no entiende de pandemia, no desaparece porque haya coronavirus".

A Montse se le cayó el mundo encima cuando recibió la noticia hace apenas tres meses. Volvía a tener cáncer, esta vez en la otra mama.

Hace tres años le diagnosticaban un tumor y sufría una mastectomía en uno de los pechos. "Después se hacerme todas las pruebas, llegó la noticia el pasado mes de noviembre. Volvía a tener cáncer. Esta vez en el otro pecho", confirma Montse, de 45 años.

Ahora se repite la historia. Recibe tratamiento, pero no ha podido entrar en quirófano para someterse a una nueva mastectomía en la otra mama. La lista de espera quirúrgica no avanza. "Me han dicho que los quirófanos están bloqueados y que tengo que esperar, al menos, dos meses", dice.

Montse está preocupada, porque sabe que el tiempo no corre a su favor. La otra vez, el tumor creció 3 centímetros en un mes.

Ella asegura que el cáncer no entiende de Covid, que no espera a que se acabe la pandemia. Por eso se ha agravado la situación de los pacientes con cáncer.

Uno de cada 5 enfermos no han sido diagnosticados durante el confinamiento recibieron tarde el diagnóstico.