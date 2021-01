El coronavirus podría empeorar la calidad del esperma

El coronavirus podría afectar a la fertilidad de aquellos hombres que hayan contraído el coronavirus, según desvela un estudio alemán.

Durante dos meses, los investigadores recogieron muestras de esperma de 84 hombres que habían contraído la enfermedad de carácter grave y se compararon con las muestras de otros 105 hombres que no se han contagiado.

Los resultados corroboran que entre los hombres que han contraído la enfermedad se puede observar cómo los marcadores de inflamación y de estrés oxidativo en los espermatozoides eran dos veces más altos que en el resto de hombres estudiados. La movilidad de los espermatozoides y la concentración de los mismos también era significativamente menor, incluso llegando a manifestar formas alteradas en ellos.

Los expertos también advierten de que son necesarios numerosos estudios para poder llegar a una conclusión clara y que cualquier tipo de enfermedad con conlleve fiebre provoca una notable disminución en los espermatozoides.

No obstante, Alison Campbell, directora de Embriología, asegura que los hombres no deben alarmarse demasiado ya que no existen pruebas establecidas de daños causados por el coronavirus en el esperma o en la reproducción. Numerosos estudios se llevarán a cabo para esclarecer este nuevo factor.