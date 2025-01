Dos estudios apuntan que este medicamento duplica el riesgo de daño en el nervio óptico

Dos estudios realizados por la Universidad del Sur de Dinamarca revelan un posible efecto secundario del medicamento para la diabetes tipo 2, semaglutida, comercializado bajo el nombre de Ozempic. Según los resultados, el uso de este fármaco podría estar asociado con un riesgo, hasta dos veces mayor, de sufrir daños en el nervio óptico.

Estas investigaciones no son las primeros, en julio del año pasado, un estudio previo llevado a cabo en Estados Unidos y publicada en JAMA Network llegó a conclusiones similares. Lo que contribuye a que se comprendan los beneficios y riesgos asociados con la semaglutida.

Los dos artículos publicados en el International Journal of Retina and Vitreous y en el servidor de preimpresión MedRxiv, se centraron en la incidencia de la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NAION) entre los usuarios de semaglutida. Esta es una patología del nervio óptico que, aunque es poco frecuente, puede resultar en pérdida de visión y ya se sabe que afecta con mayor frecuencia a personas con diabetes tipo 2.

Primer y segundo estudio

El primer estudio analizó datos de más de 420.000 personas con diabetes tipo 2, considerando sus tratamientos. Los resultados indicaron que el uso de semaglutida duplicaba la probabilidad de desarrollar NAION. El segundo estudio, con una cohorte más pequeña de 61.000 pacientes, comparó grupos tratados con semaglutida y con tratamientos alternativos, confirmando el doble riesgo de esta neuropatía óptica en usuarios de Ozempic.

A pesar de estos hallazgos preocupantes, los investigadores enfatizan que los pacientes no deben interrumpir sus tratamientos con semaglutida sin consultar a un médico. Señalan que la diabetes no tratada puede causar complicaciones oftalmológicas más comunes, aunque menos severas que el NAION.

Es importante destacar que el objetivo de estos estudios es contribuir a que se tenga conocimiento de sus beneficios y riesgos. La meta es definir con mayor exactitud las indicaciones de uso y el perfil de pacientes que más pueden beneficiarse del tratamiento. La semaglutida ha revolucionado el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com