Día Mundial contra el Cáncer Infantil

Este sábado 15 de febrero se celebra el Día Internacional del Niño con Cáncer, una efeméride instituida en el año 2002 por la Confederación Internacional de Asociaciones de Padres de Niños con Cáncer (ICCCPO) con el objetivo de concienciar a la población sobre las enfermedades oncológicas en la edad pediátrica y sobre las necesidades de los afectados y sus familiares.

250.000 casos anuales en todo el mundo con unos 90.000 fallecidos

Cada año se diagnostican en todo el mundo cerca de 250.000 nuevos casos de cáncer infantil. Alrededor de 90.000 mueren a causa de esta enfermedad. El cáncer es la causa principal de muertes relacionadas con enfermedades en los países industrializados, donde las tasas de supervivencia de cáncer infantil se han estancado en las últimas dos décadas.

La ICCCPO denuncia que, considerando que los adultos con cáncer se han beneficiado con los descubrimientos de nuevos fármacos y terapias, el desarrollo de dichos fármacos dirigidos a los niños se ha estancado; de hecho, aseguran que estos medicamentos fueron descubiertos hace más de treinta años.

El 80% de los casos, en países pobres

Sin embargo, mientras que el 80% de los niños con cáncer sobreviven en los países más ricos, la realidad es que el 80% de los niños con esta enfermedad se encuentran en países en vías de desarrollo; muchos de ellos no sobreviven por la falta de acceso a medicamentos esenciales y al tratamiento oportuno.



Además, esta cifra de 250.000 casos anuales puede resultar muy inferior a la real. Y es que como recuerda la ICCCPO, "la cifra exacta de nuevos casos permanece desconocida dado que en muchos países no todos los pacientes pediátricos con cáncer son registrados y muchos ni siquiera son correctamente diagnosticados".



La Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica (SIOP) y el ICCCPO hacen un llamado a los gobiernos de todo el mundo para asegurar que los niños con cáncer -no importa dónde vivan- tengan acceso a atención médica.

Acceso universal a tratamiento médico

El Presidente del SIOP, profesor Giorgio Perilongo, señala que el reto más grande para los niños de escasos recursos es tener acceso a los medicamentos esenciales y el tratamiento oportuno: "La mayoría de los padres de estos países llevan a sus hijos a consulta a menudo en una fase muy avanzada y en ese punto hay pocas opciones de tratamiento disponibles", explica Perilongo.



En el caso específico de nuestro país, cada año se diagnostican en torno a 1.300 nuevos casos. Y si bien el cáncer constituye la primera causa de muerte en la población menor de 14 años, cabe resaltar que más del 80% de los pacientes acaban curándose.