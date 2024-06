La Comunidad de Madrid dará gafas gratis a los menores de 14 años que las necesiten a partir de este verano

¡Gafas gratis para los menores de 14 años! La Comunidad de Madrid comenzará este verano a facilitar gafas graduadas gratuitas a menores de 14 años de la región. El Consejo de Gobierno ha aprobado un convenio entre el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y el Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas para iniciar la aplicación de esta medida que fomenta la salud visual y que beneficiará a miles de niños.

El acuerdo -de aplicación para los años 2024 y 2025 y con una inversión de casi 7,5 millones de euros- establece que los destinatarios de esta ayuda deberán acudir a los establecimientos de óptica que se adhieran a la medida para ser objeto de una valoración previa. Los que finalmente resulten beneficiados, podrán disfrutar de esta prestación como máximo una vez por cada año natural y deberán transcurrir al menos seis meses entre una y la correspondiente al año siguiente.

¿Quiénes serán los beneficiados? La Comunidad de Madrid cubrirá la compra de lentes destinadas a compensar defectos de refracción tales como miopía, hipermetropía, astigmatismo y las combinaciones entre algunas de ellas. La Consejería de Sanidad calcula que esta nueva iniciativa favorecerá a 135.318 niños que tienen algún defecto de visión (el 3% de los de menos de seis años y el 25% de los de entre 7 y 14).

Con esta iniciativa, el Gobierno de la Comunidad de Madrid pretende garantizar "que las condiciones socioeconómicas de una familia no sean un obstáculo para el diagnóstico y tratamiento de problemas de salud visual".

Gafas y lentillas gratis en 2025

A nivel nacional, una de las medidas en las que trabaja el Ministerio de Sanidad de Mónica García es que las gafas y las lentillas formen parte de la cartera de servicios en 2025. García anunció en enero que la financiación de gafas y lentillas estaba en sus planes de legislatura, aunque hasta ahora no se había fijado ningún horizonte. El objetivo es que se financien "y no sean un elemento disruptivo para aquellas familias que no se lo pueden permitir".

García aseveró que "este Gobierno está firmemente comprometido con la ampliación de la Cartera Común de servicios con un objetivo: que la gente no tenga que echar mano del bolsillo cuando necesite una prestación".

En el acuerdo del Gobierno de España figura que esta ayuda irá dirigida a los menores de 18 años de familias con menos recursos. En declaraciones a los medios tras inaugurar el I Foro de Salud Pública, la titular de Sanidad agregó que se trata de una medida igualitaria para que gafas y lentillas sean accesibles a vulnerables y familias para las que esta compra pueda suponer un gasto accesorio, "viendo así mermadas sus capacidades de tener una mejor salud visual".

"Creo que esto es algo en lo que estamos de acuerdo desde el punto de vista social y político. No puede ser que el sistema de salud visual o bucodental no esté incluido en el Sistema Nacional de Salud y vamos a trabajar firmemente para que sea una realidad en 2025", dijo la ministra de Sanidad.

