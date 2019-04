'Dytective for Samsung' la primera app para la detección temprana de dislexia impulsada por Samsung y difundida por Atresmedia

Samsung y Change Dyslexia han presentado Dytective for Samsung, una nueva aplicación para tabletas que integra por primera vez en un test lingüístico y de atención con inteligencia artificial para la detección temprana de riesgo de dislexia, en tan solo 15 minutos y con un 90% de precisión. Esta nueva acción forma parte de la campaña 'Tecnología con propósito', puesta en marcha por Samsung, cuyo objetivo es eliminar todo tipo de barreras educativas y sociales gracias a la tecnología, como explica la compañía en un comunicado.

La aplicación, que es gratuita y multiplataforma -tanto para Android como para iOS-, es una propuesta especialmente interesante para todos los centros educativos que podrán hacer uso ilimitado de la misma.

"En España, alrededor de 600.000 niños en edad escolar tienen dislexia y muchos de ellos ni siquiera están diagnosticados. Gracias a la tecnología, podemos ayudar tanto a detectar la dislexia como a mejorar la experiencia y rendimiento escolar de estos niños", declara el director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Ciudadanía Corporativa de Samsung, Francisco Hortigüela.

La dislexia es un trastorno de lectoescritura con base neurológica, de carácter persistente y específico, que no lleva asociado ningún hándicap físico, psíquico ni sociocultural. Los problemas de lectura y escritura que presentan las personas con dislexia pueden incluir dificultades para deletrear palabras, leer con rapidez o en voz alta y comprender lo que se lee.

Aunque los niños con dislexia poseen una inteligencia completamente normal, este trastorno está detrás de muchos casos de abandono escolar. No obstante, existen numerosos ejemplos de personas con dislexia que han desarrollado carreras de gran éxito, desde Steven Spielberg al magnate Richard Branson, cada año más de 10 millones de niños en todo el mundo abandonan la escuela debido a la dislexia, y la mayoría de ellos no sabe ni siquiera a qué se debe su bajo rendimiento escolar.

En España, alrededor del 10% de la población tiene dislexia, lo que supone unos 600.000 niños en edad escolar.

El juego Dytective for Samsung, creado por Change Dyslexia y adaptado por Samsung como 'app' para tabletas, utiliza, por primera vez en el mundo, las técnicas más avanzadas de inteligencia artificial y minería de datos lingüísticos para dar apoyo a personas con dislexia.

Dytective for Samsung integra una investigación patentada, desarrollada por un equipo de investigadores liderado en Carnegie Mellon University en colaboración con otras universidades (University of Maryland Baltimore County, Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra y University of San Francisco).

Para la investigación, se contó con más de 300 voluntarios de diferentes países (España, Colombia, Argentina y Chile) y la colaboración de más de 100 colegios y centros especializados. El resultado es el mayor estudio realizado hasta la fecha sobre dislexia en el mundo de habla hispana.