AstraZeneca pierde la autorización para comercializar en Europa su vacuna contra el coronavirus

Desde este mismo instante, AstraZeneca no tiene autorización para comercializar su vacuna contra la COVID-19, Vaxzevria. Fue la propia farmacéutica quien el pasado 5 de marzo solicitó a la Comisión Europea que le retirase la autorización, la CE aceptó este cese y estableció que sería efectivo desde el 7 de mayo.

Desde AstraZeneca aseguran sentirse "increíblemente orgullosos del papel que desempeñó Vaxzevria para poner fin a la pandemia mundial. Según estimaciones independientes, solo en el primer año de uso se salvaron más de 6,5 millones de vidas y se suministraron más de 3.000 millones de dosis en todo el mundo. Nuestros esfuerzos han sido reconocidos por gobiernos de todo el mundo y son ampliamente considerados como un componente fundamental para poner fin a la pandemia mundial. Dado que se han desarrollado múltiples vacunas actualizadas para variantes de COVID-19, ahora hay un excedente de vacunas disponibles. Esto ha provocado una disminución en la demanda de Vaxzervria, que ya no se fabrica ni suministra".

Apela la farmacéutica a la baja demanda del suero debido al "excedente de vacunas disponibles" aunque todo esto ha ocurrido después de que se haya conocido que AstraZeneca admitió por primera vez, un documento legal presentado ante el Tribunal Superior de Reino Unido en febrero, que su vacuna contra el Covid-19 puede provocar efectos secundarios como trombosis en "casos muy raros". Pero la compañía rechaza relación con estos hechos.

Cronología de la vacuna de AstraZeneca

El contexto importa y es que en el momento en el que la vacuna de AstraZeneca recibió la luz verde de la Agencia Europea del Medicamento la gente seguía muriendo día tras día por la COVID-19. Inmersos en la peor etapa de la pandemia del coronavirus, el pasado 29 de enero de 2021 el vial recibía la autorización para comenzar a administrarse en el territorio europeo, eso sí no exenta de polémica.

A la batalla judicial abierta entre la farmacéutica y la CE por el retraso en la entrega de dosis se sumaban la aparición de las primeras sospechas que relacionaban la administración de este suero con posibles casos de trombo. En aquel entonces, estudios publicados en 'The New England Journal of Medicine' señalaban a una proteína conocida como factor planetario 4 o FP4. Todos los pacientes tenían anticuerpos desarrollados contra la proteína FP4 y bajas las plaquetas en sangre, "lo que sugeriría una activación anormal del sistema de la coagulación que daría como resultado esa obstrucción de las venas cerebrales".

Pasaron más de 3 años hasta que la farmacéutica reconocía en documentos judiciales que su vacuna puede provocar efectos secundarios que se traducen en casos de trombosis. Antes, en abril de 2021, la Agencia Europea del Medicamento reconoció un "posible vínculo" entre la vacuna y casos muy extraños de trombosis venosas, pero insistiendo en que eran casos muy poco frecuentes.

En España hay registro de que se hayan administrado 9.795.788 dosis de AstraZeneca, siendo el suero elegido por el Ministerio de Sanidad para vacunar, en un primer momento, al grupo de edad de los 60 a los 69 años así como a funcionarios: policías, sanitarios y docentes.

Cuando su uso se interrumpió muchas personas se quedaron solo con la primera dosis de la doble pauta y tuvieron que recibir la segunda de Pfizer o Moderna, las dos vacunas de ARN mensajero.

