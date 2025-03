Así es la vida de un niño multialérgico: "Vives pegado a la medicación"

El hijo de Cristina tiene 6 años y más conocimiento sobre alergias que la mayoría de los adultos. "Los niños con alergias aprenden rápidamente los protocolos a seguir, muchas veces son ellos los que enseñan a su entorno", nos cuenta esta madre.

En su caso todo empezó con una dermatitis atópica muy fuerte. "Se rascaba y se hacía sangre. Le despegábamos el body con suero", explica esta madre. A partir de ahí fueron apareciendo las demás.

Son tantas las alergias que su pequeño tiene diagnosticadas que no es capaz de decir un número: "La verdad que ahora mismo no lo sé", nos dice entre risas. Y es que si algo tiene claro es que quiere abordar el tema así, con una sonrisa. "Vives momentos muy complicados, pero al final tienes que acostumbrarse, no puedes vivir con miedo permanentemente, aprendes a gestionarlo y ves que hay otras familias en la misma situación". Es difícil, sin duda, pero se puede vivir con ello, sobre todo si lo hacemos entre todos.

Alergia al huevo, a la leche, al trigo, a los cereales, al gluten, a las LTPs (proteínas transportadoras de lípidos) que están presentes en frutas, frutos secos o legumbres entre otras cosas, al epitelio de los gatos y los perros. Con el tiempo, el pequeño también desarrolló asma, y ahora que llega la primavera la situación se complica. "Él mismo ya lo nota", nos cuenta su madre.

"Por desgracia cada vez hay más casos"

Hacer vida normal con esta situación no es fácil. "Ha habido momentos en los que apenas salíamos de casa", reconoce Cristina. "Si vamos a un restaurante llevamos la comida y, en general, vas siempre con el radar puesto ante cualquier elemento que aparezca". Pero la información es poder, por ello esta vecina de A Estrada, en Pontevedra, se ha ido formando para poder ayudar a su hijo.

Al suyo y a todos los que lo necesiten: "Que por desgracia cada vez son más", añade. Es la delegada de la Asociación de Personas Alérgicas a Alimentos y Látex (AEPNAA) en Galicia, y a través de las redes sociales difunde información y trata de concienciar a la población. Lo hace compartiendo información sobre su situación, y explicando lo que suponen situaciones corrientes en su día a día, porque gestos sencillos pueden ayudar.

"Hay mucho desconocimiento. Una intolerancia no es una alergia, son cosas distintas. Una alergia te puede provocar una anafilaxia que suponga una emergencia médica total, que compromete a todos los órganos de cuerpo. No vale el 'por un poquito no pasa nada”, sí que pasa, vaya si pasa'", relata. Habla con la seguridad de quien tuvo que vivirlo en primera persona. "Mi hijo tuvo un shock por trigo y necesitó dos dosis de adrenalina".

La adrenalina siempre en la mochila

Su salvación, su rescate. "Tiene que llevarla siempre encima. La adrenalina no se separa de él nunca", relata. Además también tiene un botiquín con su medicación en su clase: "Un botiquín abierto, no cerrado con llave porque llegado el caso no hay tiempo que perder". Pero lo más importante de todo, sin duda, es que las personas que le rodean estén preparadas para actuar, que sepan identificar una crisis para poder evitar que el desenlace sea fatal.

Las alergias pueden producirse por ingesta, por inhalación y también por contacto. "Él tiene alergia por contacto al trigo por ejemplo, no le puede tocar el trigo. En su clase después de la merienda los niños ya saben que tienen que lavarse las manos, hay que barrer las migas, tienen un protocolo muy marcado". Un protocolo que puede parecer muy complejo pero que los niños han interiorizado a la perfección. "Ellos lo llevan mejor que los adultos, no significa nada, está perfectamente normalizado".

Por todo ello Cristina está muy agradecida con la profesora de su hijo. "Nosotros hemos tenido mucha suerte, es una súper profe, pero tenemos que trabajar para que en todos los colegios sea así, y que no dependa del lugar en el que vivas", explica. Sobre todo porque son cambios sencillos que ayudan mucho a estas familias y sobre todo a estos pequeños. "Mi objetivo es normalizar la vida de un niño con alergias".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com