'Yo, aquí y ahora': crear conciencia sobre el cáncer de mama avanzado

El cáncer de mama es un tipo de cáncer con mucha visibilidad en los medios de comunicación y en la sociedad en general. Sin embargo, el cáncer de mama avanzado suele pasar desapercibido para la mayoría.

Por este motivo, Novartis Oncology ha puesto en marcha junto a un grupo de exerptos la segunda fase de su campaña 'Here and Now' (en España lo han traducido como 'Yo, aquí y ahora'), una iniciativa que nace con el objetivo de crear conciencia sobre el cáncer de mama avanzado mejorando la comprensión de la enfermedad y su impacto, tanto en las mujeres como en la sociedad.

En España, además, se ha organizado la exposición 'Soy yo, no el cáncer', una proyección artística que transmite de manera única y extraordinaria las historias de las pacientes que conviven con el cáncer de mama avanzado.

En nuestro país existe poca concienciación sobre el cáncer de mama avanzado. La mayoría de mujeres diagnosticadas con CMA supera los 50 años, una edad en la que juegan un papel muy importante dentro de la sociedad.

Los datos de la en cuesta que Novartis Oncology ha realizado para desvelar las necesidades no cubiertas en el tratamiento y asistencia con mujeres con CMA son reveladores: la petición más común de las pacientes es información sobre opciones de tratamiento, efectos secundarios y cómo superar la enfermedad emocionalmente.

Más de un 40% de los profesionales encuestados consideran que la principal necesidad no cubierta es la falta de disponibilidad de asistencia emocional/psicológica. Otro de los puntos analizados son las exigencias temporales. Seis de cada diez de los profesionales de la salud encuestados consideran que no disponen de tiempo suficiente con sus pacientes en el momento del diagnóstico inicial.

En lo referente al aislamiento social de las mujeres, el 46% de los profesionales se muestra de acuerdo en que las pacientes con CMA sufren este tipo de sentimiento y cerca de una tercera parte afirma que la enfermedad tiene un gran impacto en el bienestar emocional de los pacientes.