Ana Ortiz, la joven valenciana que financió su prótesis vendiendo joyas y ahora ayudará a más niños

A sus 16 años, Ana ha conseguido lo que se había propuesto hace 2 años: financiar una mano biónica para su brazo izquierdo: "Gracias a las donaciones de gente maravillosa por fin he podido conseguir la prótesis, ha sido un proceso largo pero ya la tengo". Empezó a recaudar fondos a través de las redes sociales, bajo su marca "Pero qué bonita eres", un proyecto propio con el que vende joyas artesanales online. Arrancó esta andadura con un sueño que parecía lejano, pero no imposible: "Hace tres años que sentí que necesitaba la prótesis y sin saber muy bien qué hacer surgió la idea de -Pero qué bonita eres-. "Acabó siendo un proyecto grande, recaudamos el dinero y dije : 'No me lo creo pero ya la tengo'".

Y así fue, ya la tiene en su casa: "Ahora estoy aprendiendo a utilizarla, ayer estuve 3 horas aprendiendo cómo moverla, fue muy divertido. Junto a mi familia aprendimos a hacer gestos y señales, nos reímos mucho". Hoy la hemos acompañado en su despacho -que ha construido junto a su madre- en el salón de casa donde nos ha explicado lo difícil que es conseguir una prótesis de este tipo: "La Seguridad Social no lo cubre y son muy caras. La que yo tengo me ha costado 60.000 euros y tiene 15 años, las nuevas rondan los 100.000 euros, son inalcanzables". Por eso, ahora pretende ayudar a otros menores en la misma situación para que puedan conseguir una prótesis que también les ayude en su día a día: "Muchas mamás me decían que me entienden y que sus hijos también les pasa, me sorprendí de la cantidad de gente que hay en la misma situación, por eso pensé que podía ayudar a más menores, igual que me han ayudado a mi, así surgió la idea de la asociación".

De hecho, este proyecto ha ido creciendo en los últimos meses. Bajo el paraguas de "Pero qué bonita eres" ha creado también "Baby Vikingos", donde lo recaudado se destina a ayudar de mil maneras más a los más pequeños: "El objetivo es financiar lo que necesiten, sea andadores, prótesis o por ejemplo una obra en casa para adaptar el domicilio a sus necesidades".

Para ponerlo en marcha, publica a través de su Instagram @peroquebonitaeres.joyas vídeos con casos concretos, explicando para qué y quién recauda el dinero. Cada historia la vincula a una joya y el dinero que se recaude con su venta se destina a esos casos en concreto". Entre esas historias está por ejemplo la pequeña Aitana, para la que ha creado una pulsera con una bailarina y un corazón: "Tuvo sepsis meningocócica, le amputaron una pierna y en la otra tuvo daños internos".

Esta joven valenciana ya está pensando en el siguiente paso: "No me puedo estar quieta, mi cabeza tiene muchas ideas y muchas ganas", y siempre con el mismo objetivo: ayudar a los demás como le han ayudado a ella.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com