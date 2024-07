Marta Casado, la joven influencer con una prótesis biónica en la pierna izquierda: "Tienes que aprender a confiar en algo que no es tuyo"

A Marta Casado le cambió la vida cuando tenía 14 años. Sufrió un osteosarcoma en la pierna izquierda, un tipo de cáncer en los huesos por el que corría bastante peligro. Los médicos consideraron que la mejor decisión era amputarle la extremidad, una vez ya había superado la enfermedad. Y así fue.

El proceso de adaptación a la pierna biónica, todo un reto

Se enfrentó a la operación en 2016. En aquél año ya podía decir que estaba curada pero empezó un período de unos meses para recuperar la cicatriz y para acostumbrarse a una nueva vida. Marta tenía que volver a aprender a caminar, ahora con una prótesis básica. Ahora, con 24 años mira hacia atrás y se da cuenta de que apenas pudo asimilar todo lo que le pasó. Hoy es una estrella en redes, donde trata de visibilizar a la sociedad cómo son las rodillas biónicas. "No tenía ni idea de lo que era", comenta la joven Antena 3 Noticias.

Luchaba por su supervivencia. Estaba mañana y tarde en la ortopedia poniendo todo su empeño en la nueva pierna. "Tenía que confiar en una cosa que no es mía, y tienes que poner todo tu peso en el aparato, que no sabes cómo funciona", comparte.

Además, era súper importante que realizase correctamente cada orden que le mandaban para no tener problemas de espalda ni de cadera. En el primer año caminaba apoyada de dos muletas y más tarde, lo hacía con una. "Me dio mucho miedo cuando me las quité", dice. Pero ella seguía su camino vital, con perseverancia y mucho corazón.

"Me tocó recomponerme a mí misma y afrontar lo que había vivido"

Terminó el proceso de rehabilitación y luego, le tocó iniciar otro trámite. Tenía que prepararse psicológicamente para creer en sí misma y volver a la normalidad. "Me tocó recomponerme a mí misma y afrontar lo que había vivido", dice.

Así, decidió estudiar la carrera de Periodismo y aprovechar el tirón de las redes sociales para mostrar que se puede vivir con una prótesis biónica. "Voy en pantalón corto y eso choca, pero si la gente lo ve en redes puede normalizarlo", apunta.

Su pierna biónica funciona con Inteligencia Artificial. El aparato sabe perfectamente cuando ella quiere caminar a gran velocidad. También, cuando anda por algún terreno irregular. "La rodilla tiene unos fluidos que hacen que se ponga más dura en ese caso y no tienes riesgo de caerte", explica. Es decir, la pierna biónica aprende de todos los patrones con un microprocesador, que tiene que recargarse como cualquier aparato electrónico.

Sin duda su ejemplo sirve para tomar nota tanto de los avances científicos que está habiendo en el mundo actual como de las historias tan enriquecedoras que hay detrás de un golpe de mala suerte.

Una nueva prótesis biónica revolucionaria

Un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (EEUU) ha desarrollado una nueva prótesis biónica que se puede controlar mediante señales cerebrales. Da la posibilidad de caminar a exactamente la misma velocidad máxima a la que puede andar otra persona sin amputación.

Los científicos demostraron que el nuevo sistema aumentó incluso en un 41% la velocidad de marcha de siete individuos con piernas amputadas.

Sobre esta revolución científica, la influencer -que acumula más de 2 millones de seguidores en TikTok- asegura que no da crédito con la cantidad de avances que hay hoy en día. "Hace 50 años, las rodillas eran rígidas y en muy poco tiempo se ha avanzado mucho", asegura Marta Casado.

