Carla Maronda, la joven que perdió los pies y las manos por una bacteria, tendrá una prótesis: "El mejor regalo de cumpleaños"

"Él ha sido el mejor regalo de cumpleaños". Es el mensaje de Carla Maronda en redes sociales tras conocer que el ingeniero Guillermo Gaunas-Vivas le hará unas prótesis para las manos: "Trabaja tanto en España como en países en desarrollo, ayudando a que gente como yo y muchos niños que han nacido sin manos o sin piernas, puedan funcionar de cierta manera y adaptar cualquier tipo de prótesis 3D a la situación que necesite".

Guillermo Gaunas-Vivas ha explicado, a través de su cuenta en Instagram, que recibió un mensaje de la Influencer que gestiona la cuenta anónima 'La Vecina Rubia' en el que le enviaba una propuesta solidaria para ayudar a Maronda: "Me escribió y me dijo: Oye, ¿por qué no ayudas a esta chica?". Y así lo está haciendo, se ha puesto en contacto con esta joven setabense para empezar el proceso: "Fui a Valencia, hice un escaneado 3D. Me dijo que necesitaba ser más independiente y una de esas cosas era ducharse sola". Por eso, Gaunas-Vivas se ha puesto a trabajar desde ya para diseñar estas prótesis: "Hemos pensado unos brazos uno para enjabonarse y otro para aclararse".

Pero la entrega de este Ingeniero no acaba ahí, ya ha mencionado que este sólo es el primer paso: "Seguramente le hagamos más dispositivos para el día a día y para montar a caballo". Hay que recordar que Carla ha mencionado en varias ocasiones que la equitación es su verdadera pasión: "Para mí, mi vida es el caballo y hay un momento que me dicen que se van las cuatro extremidades fuera, y ya no es que te quiten eso, es que me están arrancando toda mi vida de cuajo, y me la han arrancado".

"Tus manos son mis manos", el lema que están difundiendo miles de personas

Carla Maronda se ha mostrado luchadora y resiliente y desde el primer momento ha trasmitido sus ganas de seguir viviendo con ilusión. Por eso, antes de conocer a Guillermo ya había iniciado, junto a miles de personas, una campaña para recaudar fondos y conseguir así las prótesis que necesita.

A través del hashtag 'Tus Manos Son Mis Manos' ha querido concienciar a la sociedad y solicitar apoyo financiero para cubrir los gastos que supone esta nueva realidad. Influencers y personalidades públicas como Violeta Mangriñan o Jaume Masià también han mostrado su apoyo ayudando a visibilizar su historia.

La historia de Carla Maronda, todo empezó con un quiste en la ingle

Tiene 26 años, es de Xàtiva y una bacteria le ha cambiado la vida. Acudió al hospital para que le extirparan un quiste en la ingle pero todo se complicó. Tuvieron que inducirse a coma y, debido a una sepsis, tuvieron que amputarle las extremidades. Así lo ha relatado en el programa de 'Y ahora Sonsoles': "La bacteria fue muy agresiva entró por toda la sangre y tuve un fallo multiorganico entonces tuvieron que meterme mucha medicación para salvarme la vida y ha tenido secuelas. Obviamente hubiese sido peor que mis padres no me pudieran abrazar. Ha cambiado mi vida a partir de ahí. Llegué a casa sin manos ni pies, quiero que se vea, cada vez sucede más. Antes la gente se moría y ahora podemos sobrevivir, es un 5% de la población. Autoayudarme y ayudar a gente porque de todo se sale y yo sé que volveré a ser feliz. Podré volver a montar a caballo algún día y continuar con mi vida".

Ahora, gracias a la solidaridad de todos aquellos que se han comprometido en la difusión, así como también al trabajo e implicación de Guillermo, la historia de Carla Maronda continúa con una buena noticia: la llegada en los próximos meses de dos prótesis ortopédicas.

