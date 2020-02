Las alarmas de despertador que pueden mejorar tu día

Todos usamos un método para despertarnos a la hora que necesitamos y comenzar el día bien, y la mayoría de nosotros optamos por el despertador o la alarma del móvil para ello. Sin embargo, no somos conscientes cuando elegimos la hora cada noche, de que la decisión sobre el sonido va a condicionar el resto de nuestro día.

Esto es lo que se desprende del estudio recientemente publicado por la revista científica 'PLoS One', que concluye que dependiendo de la melodía que se elija, se estará más o menos somnoliento en las primeras horas de la mañana. De hecho, lejos de lo que se pudiera pensar, el tradicional sonido de 'pi, pi, pi' es uno de los más perjudiciales si queremos tener la mente despierta rápido.

De este modo, las alertas melódicas son las que mejoran los niveles de alerta, en contraposición con los sonidos más agresivos, que hacen sentir a sus receptores más somnolientos durante más tiempo, según la investigación del Real Instituto de Tecnología de Melbourne (Australia) dirigida por Stuart McFarlane.

Tras el estudio realizado sobre 50 personas que han respondido a un exhaustivo cuestionario, la clara conclusión es que las canciones del estilo 'Good Vibrations', de los Beach Boys, y 'Close to Me', de The Cure, entre otras, son elecciones perfectas, además de sonidos de la naturales que emulan, por ejemplo, el cantar de los pájaros.