Las tres noticias más importantes de este martes 25 de junio

Cinco afectados por el incendio en la nave industrial de San Roque (Cádiz)

El fuego, que ha afectado a una nave de almacenamiento de producto en polvo de ácido tereftálico purificado, está "perfectamente acotado".

Se acerca la primera ola de calor: siete comunidades en aviso amarillo

Siete comunidades están este martes en aviso amarillo por altas temperaturas. Se trata de Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Baleares, Madrid y Castilla La Mancha. En algunas zonas se pueden alcanzar los 37 grados.

Sin acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias

La nueva reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no ha servido para acercar posturas para la investidura. Uno no acepta ministros de podemos y otro no descarta votar no.