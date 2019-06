Las tres noticias más importantes de este lunes 24 de junio

Dos dimisiones en la dirección de Ciudadanos airean la crisis interna del partido

Toni Roldán abandona el partido de Albert Rivera por su acercamiento a Vox y asegura que la política "no es un supermercado, aquí no se venden productos que se puedan alterar de la noche a la mañana". Explica además que no se va porque él haya cambiado, sino porque "Ciudadanos ha cambiado".

El PSOE insta a Rivera a que "escuche a su partido" y se abstenga en la investidura

Ábalos hace un llamamiento a Rivera para que "salga de su laberinto" y facilite la investidura. También se ha dirigido al PP a quienes le piden la abstención.

Así es la primera ola de calor, que llegará el miércoles con aire de origen africano

El calor ya se empieza a notar en casi todo el país y las temperaturas seguirán subiendo hasta alcanzar los 40º en los próximos días.