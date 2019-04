Nace 'Leemos', una plataforma digital para fomentar la lectura en las aulas

Los datos no son optimistas. El 35% de los españoles confiesa que no abre nunca un libro. Y no saben lo que se están perdiendo. Nos lo dicen ellos, los escritores. Para Carlos Ruiz Zafón leer te permite vivir mil vidas. Para Luz Gabás la lectura te hará sentirte completamente libre, porque como dice Carmen Posadas, con la lectura podrás transformarte en lo que quieras. Y como dice Lorenzo Silva, “si te parecen pocas razones, tengo miles más”

Lo mejor empezar cuanto antes. Por eso nace 'Leemos'. Una plataforma que hoy ha presentado la Fundación Telefónica y la Fundación José Manuel Lara para impulsar la lectura en las aulas, entre los jóvenes de 10 a 14 años, porque si una persona empieza a leer de niño, cuando llegue a su edad adulta será un buen lector.

Para ir abriendo el apetito lector, en su página web pueden encontrar una cuidada selección de libros de aventuras, de ciencias, de intriga... Y todos en formato digital y gratuito. Además las familias y los profesores encontrarán herramientas y actividades para hacer más divertida la lectura en clase.

'Leemos' es una iniciativa que se engloba dentro de la campaña 'CreaCutura' impulsada por el Grupo Atresmedia.