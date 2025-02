Zelenski, abierto a un "intercambio directo" de territorios a Rusia si Trump media en las negociaciones de paz

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, está abierto a un "intercambio directo" de territorios a Rusia si el presidente estadounidense, Donald Trump, logra llevar a ambos países a la mesa de negociación para poner fin a una guerra. La invasión rusa en Ucrania comenzó el 24 de febrero de 2022 y el conflicto armado está a punto de alcanzar su tercer año.

El mandatario ucraniano ha propuesto ceder las tierras que mantiene bajo su control en la región rusa de Kursk desde hace seis meses, cuando las tropas ucranianas lanzaron una sorpresiva incursión, según reconoce en una entrevista con el diario británico 'The Guardian'. "Intercambiaremos un territorio por otro", declaraba.

Zelenski está dispuesto a negociar, siempre y cuando su país esté en una "posición de fuerza", de cara a evitar que un acuerdo negociado por EE.UU implique que tenga que ceder ante las demandas del presidente de Rusia, Vladímir Putin. . La intención de Donald Trump es poner fin a la guerra en Ucrania, pero hay voces que temen que el pacto implique obligar a Kiev a ceder ante Rusia.

En esa línea, Trump informó en una entrevista con 'Fox News' de una de sus propuestas: el acceso de Estados Unidos a las llamadas 'tierras raras' de Ucrania en compensación por la ayuda brindada a Ucrania durante la guerra. Esas tierras cuentan con las mayores reservas de uranio y titanio de Europa, metales usados en la automoción, telefonía... Trump ya presentó este plan al presidente ucraniano en su reunión en Nueva York y ahora tiene la intención de presentar "un plan más detallado".

No se trata solamente de un incentivo de seguridad, sino de uno económico. "No estamos hablando sólo de seguridad, sino también de dinero. Recursos naturales valiosos en los que podemos ofrecer a nuestros socios posibilidades que antes no existían para invertir en ellos... Para nosotros creará empleos, para las empresas estadounidenses creará ganancias", dijo Zelenski en la entrevista en 'The Guardian'.

Así, el presidente ucraniano asegura estar "preparado" para reunirse con representantes de Estados Unidos para avanzar en las "negociaciones". "Ya estamos preparados para las reuniones con representantes de Estados Unidos; las negociaciones comenzarán muy pronto", señaló Zelenski en un mensaje publicado en su canal de Telegram.

Además, hace unos días, el presidente de EE.UU anunció que planea recibir en la Casa Blanca a Volodímir Zelenski y hablar por teléfono con Vladímir Putin, en un intento de poner fin a la guerra en Ucrania.

"Probablemente me reuniré con el presidente Zelenski la próxima semana y también hablaré con el presidente Putin. Me gustaría que esa guerra terminara", dijo Trump el pasado viernes mostrando su interés en poner fin a la invasión rusa sobre Ucrania.

Siguen los ataques a Ucrania

Kiev vuelve a ser el foco de varias explosiones por un ataque ruso con misiles balísticos que mataron al menos a una persona e hirieron a otras cuatro, según informaron los servicios de emergencias.

"Los rusos han lanzado un ataque con misiles balísticos, están actuando los servicios de emergencia, sabemos que han caído fragmentos", escribió en su canal de Telegram el jefe del Centro contra la Desinformación de Ucrania, Andrí Kovalenko.

La caída de fragmentos de misiles ha provocado también un incendio en un edificio de oficinas del distrito de Obolón, donde ha muerto una persona. En el distrito de Golosivski y en el de Solómianski se han producido otros dos incendios en dos edificios

Zelenski escribió este miércoles en sus redes sociales tras el nuevo ataque que Putin "no se prepara para la paz" y sigue "matando a ucranianos y destruyendo ciudades". Este nuevo ataque ruso tiene lugar antes de la visita a Ucrania de la primera delegación de la nueva administración republicana de EE.UU. Una visita que, según adelantó el mandatario ucraniano, tiene como objetivo impulsar el proceso de paz que ha prometido el presidente Donald Trump.

