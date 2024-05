La web de Trump colapsa por la avalancha de donaciones que ha recibido tras ser declarado culpable de 34 delitos

La página web WinRed, habilitada para recolectar donaciones para la campaña electoral del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, ha colapsado durante aproximadamente una hora en la madrugada de este viernes (noche del jueves en EEUU) debido a la gran cantidad de personas que intentaron acceder simultáneamente para realizar donaciones.

Esto ha ocurrido justo después de que el candidato republicano a la Casa Blanca para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre fuera declarado culpable de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales relacionados con un pago a la actriz porno Stormy Daniels para proteger su carrera presidencial en 2016.

"Nuestro enlace de recaudación de fondos está recibiendo tanto tráfico que está experimentando retrasos intermitentes", explicó en el momento del colapso un portavoz del equipo de Trump en un comunicado. "Esta gran afluencia refleja lo que siempre hemos afirmado: el pueblo estadounidense reconoce esta farsa por lo que es y está dispuesto a apoyar al presidente Trump en su lucha por salvar a nuestra nación", añadió.

La página web ya vuelve a estar operativa desde este viernes por la mañana, y permite realizar pequeñas donaciones a partir de aproximadamente 22 euros. Esa misma página web incluye un mensaje firmado por Trump en el que acusa a "la izquierda" de atacarlo con una caza de brujas e "intimidar" a su familia y colaboradores para que abandonen la política.

"Preso político"

Trump se ha autoproclamado este viernes "preso político" en un mensaje a sus seguidores para que sigan donando dinero a su campaña para las próximas elecciones. "Me acaban de condenar en un juicio amañado que pretende interferir en nuestras elecciones", ha indicado en un mensaje en el que aparece retratado con su habitual traje, el puño en alto, semblante de sufrimiento y en el pie de foto las palabras "preso político". Y ha asegurado que no no se rendirá y que seguirá aceptando las donaciones de todos aquellos que deseen contribuir.

Por su parte, el presidente estadounidense, Joe Biden, ha afirmado que solo hay una forma de mantener al exmandatario Donald Trump fuera de la Casa Blanca, y es acudir a las urnas el próximo 5 de noviembre. Lazó este mensaje a través de un mensaje publicado -una hora después de conocerse el veredicto de culpabilidad contra el expresidente- en su cuenta de la red social X (antes Twitter), en el también pidió donaciones para su campaña.

El veredicto emitido la pasada noche, que declara culpable a Trump, coloca a Estados Unidos en una situación nunca antes explorada, justo antes de unas elecciones presidenciales en las que Trump, el candidato republicano, intentará recuperar la Casa Blanca frente al presidente demócrata Joe Biden. "El veredicto real será el 5 de noviembre", aseguró el condenado tras conocer la decisión del jurado.

De momento, los sondeos y las encuestas de Reuters/Ipsos han revelado que el veredicto de culpabilidad podría costarle a Trump parte del apoyo de los votantes independientes y republicanos.

