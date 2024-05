¿Podrá volver a ser presidente Donald Trump tras ser declarado culpable?

Todos los interrogantes que se abren ahora sobre si Trump es condenado a prisión, si cumpliría la pena o se esperaría a que acabase el mandato, si quedaría bajo arresto domiciliario en la Casa Blanca o si podría indultarse a sí mismo, serán cuestiones que empezarán a hacer un largo viaje en los juzgados estadounidenses y acabarán en la mesa del Tribunal Supremo, de proporción conservadora de seis contra tres.

¿Puede Trump volver a ser presidente? Para ser presidente en Estados Unidos las únicas condiciones son que el candidato haya nacido en EEUU, residir un mínimo de 14 años en el país y ser mayor de 35 años. Así que, el veredicto de Donald Trump,no necesariamente tiene que influir en la aspiración presidencial del magnate. Incluso si en este juicio o en los tres restantes se le condenase a infinitas cadenas perpetuas consecutivas, la Constitución no especifica si un condenado puede o no postularse para la presidencia o incluso gobernar el país.

¿Podría Donald Trump indultarse a sí mismo?

No. Los presidentes pueden conceder indultos a quienes hayan cometido delitos federales, pero en este caso se tratad de un estatal, lo que significa que estaría fuera del alcance de Trump si volviera a ser presidente. Aún así, Trump se enfrenta a otros dos casos que sí son federales, pero no es probable que se celebren esos juicios antes de las elecciones.

¿Puede ir a la cárcel?

Es una posibilidad, aunque muy improbable, que Trump cumpla condena tras las rejas. Los 34 cargos de los que fue declarado culpable son todos delitos graves de Clase E, la categoría menos grave según la ley de Nueva York y cada cargo podría conllevar una pena máxima de cuatro años. La condena se conocerá el 11 de julio, pero el hecho de que Donald Trump no tenga antecedentes penales y que se trata de un delito no violento, hace prever que el juez Merchán opte por una pena menor.

Otra consecuencia insospechada de que Trump termine en prisión es que tendría que estar acompañado de los miembros del Servicio Secreto designados para su protección. La ley estadounidense les obliga a acompañar a un expresidente 24 horas al día, siete días a la semana, independientemente de dónde se encuentre, incluso si ese lugar es la cárcel.

Más recaudación tras el veredicto

Lo que ya está consiguiendo la culpabilidad de Trump es recaudar más dinero para su campaña. El equipo de Trump tardó exactamente cuatro minutos en colgar un anuncio de recaudación aprovechando el veredicto y su página de recaudaciones se ha colapsado durante una hora por la cantidad de fieles que han querido darle dinero. Sin embargo, las acciones de su empresa han caído un 10% en bolsa.

