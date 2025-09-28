Armado con un cañón y dos ametralladoras: así es 'Furor', el buque enviado para proteger a la flotilla de Gaza

El Buque de Acción Marítima 'Furor' ya zarpó desde el puerto de Cartagena, en Murcia, para acudir a prestar apoyo a los barcos que integran la Global Sumud Flotilla que se dirige a Gaza para hacer llegar ayuda humanitaria y que lleva a bordo a varios ciudadanos españoles, tal y como han informado fuentes de la Armada a Europa Press.

Precisamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció desde Nueva York que el Gobierno iba a enviar un buque de la Armada "con todos los medios por si fuese necesario asistir a la flotilla y realizar algún rescate".

'Furor' es un patrullero oceánico de la clase Meteoro construido en los astilleros de Ferrol por la empresa nacional Navantia y que mide 93,9 metros de eslora, 14,2 metros de manga y puede alcanzar una velocidad máxima de 22 nudos.

Con una tripulación aproximada de 52 personas y una autonomía de víveres para 35 días, la Armada detalla que este buque se concibe para llevar a cabo misiones de carácter militar contra amenazas asimétricas o convencionales, durante las cuales se podrán llevar a cabo cometidos de disuasión y vigilancia, pero también neutralización de amenazas.

Este buque está armado con un cañón Oto Melara de 76 milímetros y dos ametralladoras MK-38 Mod.2.25 milímetros, con un alcance de 2,5 kilómetros. Además, está equipado con drones de vigilancia, entre ellos, un M5D Airfox, y dispone de helipuerto. Para esta misión, contará con un equipo médico especializado para asistir a posibles heridos de la flotilla.

La Armada indica que uno de los cometidos del BAM Furor es llevar a cabo "operaciones de control del mar en escenarios de baja intensidad", fundamentalmente disuasión, protección al tráfico mercante y participación en operaciones de "evacuación de no combatientes", como son los activistas de la flotilla.

Sin embargo, 'Furor' también está capacitado para neutralizar amenazas, aunque la Armada hace referencia a acciones terroristas, de piratería o narcotráfico. Asimismo, puede actuar en operaciones de vigilancia, control y cooperación, "normalmente en tiempo de paz y sin amenaza militar". Con este perfil, la Armada define misiones como rescate y salvamento marítimo, además de apoyo logístico y sanitario a buques menores, operaciones que pueden encajar en su actual misión de apoyo a la flotilla de Gaza.

El tercer 'Furor' de la Armada

El BAM 'Furor' es el tercer buque que lleva este nombre dentro de las Fuerzas Armadas españolas. El primer 'Furor' fue un destructor construido en 1896 en Glasgow, pero tuvo una vida muy corta porque a los dos años cayó en la batalla de Santiago de Cuba, en 1898, en la guerra contra la marina estadounidense.

El segundo 'Furor' fue un destructor construido por la empresa Bazán, que posteriormente se integró en Navantia. Este segundo buque estuvo en servicio hasta el año 1973.

El actual buque 'Furor' fue entregado a la Armada el pasado 2019 y entre sus misiones destaca su labor contra la piratería en el continente africano. En 2021, participó en un despliegue en la costa occidental de África y fundamentalmente, en aguas del Golfo de Guinea.