Encapuchados armados asaltan una televisión en directo en Ecuador y el presidente declara un conflicto armado interno

Unos encapuchados armados han interrumpido en directo en una televisión en Ecuador. Daniel Noboa, presidente ecuatoriano ha declarado un conflicto armado interno. Ha ordenado la acción militar. El lunes ya se impuso el estado de excepción y el toque de queda por la crisis carcelaria que se vive en Ecuador. Los asaltantes sembraron el pánico, llegando a tomar con las armas el plató de uno de los principales canales de televisión del país, el TC. También han tomado la Universidad de Guayaquil. Minutos más tarde la Policía liberó a los rehenes y detuvo a los asaltantes.

Noboa ha ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones militares para luchar contra los grupos de crimen organizado. "He firmado el decreto ejecutivo declarando Conflicto Armado Interno e identifiqué a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes: Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7, Tiguerones. He ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos", ha anunciado en redes sociales.

"Estamos en el aire para que sepan que no se juega con la mafia", decía uno de los individuos encapuchados que han tomado la televisión. Asimismo, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa ha cuestionado cómo los delincuentes han podido "entrar como Pedro por su casa" en las instalaciones de la cadena de televisión, que disponen de "seguridad privada".

Pese al estado de excepción, en Ecuador, se han registrado la explosión de vehículos, atentados con explosivos, secuestro de policías. También se han distribuido panfletos en los que se rechaza la transferencia de reos de unas cárceles a otras.

El decreto que ha anunciado Noboa señala varias excepciones sobre el toque de queda. Deja fuera a los servicios de salud pública y privada, a los miembros de la fuerza pública, servicios de emergencia, servidores de varias entidades gubernamentales y el cuerpo diplomático acreditado en el país.

También deja fuera a contratistas públicos, personal del sector exportador y del industrial que ejerza faenas nocturnas, viajeros de vuelos programados, abogados que acrediten la necesidad de movilización durante el toque de queda, trabajadores de medios de comunicación, empleados de sectores estratégicos.