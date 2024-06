Vídeo: Acaban a puñetazos en el Parlamento italiano después de que un diputado de la Liga golpeara a otro del M5S

A puñetazo limpio en el parlamento italiano. Se debatía la ley de autonomía diferenciada para las regiones. Y ha tenido que ser suspendida. La agresión se ha producido cuando el diputado Leonardo Donno, del Movimiento 5 Estrellas (M5S) intentaba entregar una bandera italiana al ministro de Asuntos Regionales y Autonómicos, Roberto Calderoli, en disconformidad con la ley. Los ánimos ya estaban encendidos, después de que otro diputado de la Liga, Domenico Furgiuele, hiciera gestos y se dirigiera a los banquillos de la oposición que lucían la enseña tricolor y cantaban 'Bella ciao'.

La mecha la ha encendido Iezzi. Este diputado y varios más de la Liga se han echado encima de Donno. Le han tirado al suelo, le han dado patadas y puñetazos. La paliza le ha obligado a abandonar la Cámara en silla de ruedas.

"El ataque contra Leonardo Donno es un hecho gravísimo y vergonzoso. Nuestro diputado solo quería entregar una bandera italiana al ministro Calderoli, cuando fue atacado por parlamentarios de la Liga terminando en el suelo", señala el partido en un comunicado.

El ex primer ministro italiano Giuseppe Conte, líder de M5S, ha condenado el ataque. "Atacaron a nuestro Leonardo Donno porque llevó la tricolor al ministro Calderoli, porque decimos no a la secesión de Italia firmada por Meloni, Salvini y Tajani", ha indicado.

Así se encuentran el agresor y el agredido

Después de que le hicieran un electrocardiograma, el diputado agredido ha dicho que se encontraba bien. "He recibido un puñetazo que me ha rozado la cara por parte del diputado Iezzi. Otros lo han intentado, Mollicone, Amich, Cangiano. Después han llegado muchos más, los ujieres... Yo me he caído, me dolía el pecho y me costaba respirar".

Por su parte, el agresor se defiende "traté de darle un puñetazo, pero no le llegué a dar. Donno intentó atacar a Calderoli y yo reaccioné". Y señala "no hubo violencia física",

Los dos diputados han seguido el enfrentamiento, esta vez verbal, en las redes sociales.

