La vida de una joven con 'alergia' a la gravedad, que no puede estar de pie sin desmayarse más de tres minutos

Lyndsi Johnson, una mujer de 28 años, pasa 23 horas del día en la cama, se desmaya hasta diez veces al día y no puede mantenerse en pie más de tres minutos. Esto se debe a su alergia a la gravedad, una 'enfermedad' que le hace sentarse con las piernas cruzadas para evitar sentirse enferma. Tan solo puede levantarse para comer o ducharse.

La joven, procedente de Maine (Estados Unidos), en 2015 comenzó a sufrir dolor abdominal y de espalda. Los síntomas no mejoraban y a los pocos años se sumaron los vómitos junto a los desmayos. Todo comenzó cuando trabajaba en la Marina, en el extranjero, pero los médicos no conseguían dar con aquello que le hacía mal. En mayo de 2018, recibió la baja médica del Ejército debido a sus enfermedades. Seis meses después comenzaron los dolores abdominales intensos.

Fue hospitalizada en varias ocasiones y la mayoría de ellas se le achacaba la ansiedad. En 2020 la situación empeoró.

"Mi desmayo empeoró a partir de ahí. Me desmayaba en todas partes: estaba comprando en el supermercado y tenía que sentarme porque me sentía mareada o en el gimnasio. Incluso me desmayaba cuando mi perro ladraba", narra a la revista estadounidense 'Newsweek'.

Finalmente y tras años de idas y venidas al hospital sin una respuesta clara a lo que le estaba sucediendo, Johnson fue diagnosticada con el síndrome de taquicardia postural –POTS con sus siglas en inglés– el pasado mes de febrero. Este síndrome provoca un aumento anormal de la frecuencia cardíaca que ocurre después de sentarse o ponerse de pie, pero la joven prefiere denominarlo como una alergia a la gravedad.

POTS: cuándo se da, qué es y por qué sucede

El POTS (síndrome de taquicardia postural) suele comenzar en torno a la pubertad, según informa 'Healthychildren.org', pero esto no significa que no pueda desarrollarse en otras edades. La mayoría de casos son producidos en las mujeres, en torno al 75-85% aproximadamente. Su cura o la desaparición de POTS en un 80% suele darse en personas con una edad inferior a 20 años.

Este síndrome es una afección causada por un problema en la forma en que los nervios regulan el flujo sanguíneo. Esto provoca que no fluye suficiente sangre hacia el lugar correcto en el momento correcto. Para compensar la falta de flujo sanguíneo, el corazón late mucho más rápido, dando lugar a las taquicardias.

Las causas de esta enfermedad pueden darse por una infección grave, un embarazo o una lesión en la cabeza. Además, se pueden desarrollar en personas que hayan tenido antecedentes recientes de mononucleosis o con ciertas afecciones autoinmunes.