El ex viceprimer ministro australiano es trasladado al hospital tras un incidente en su gira por el Pacífico: "Quedé bizco"

Ser cortés con los anfitriones de la fiesta o el lugar que visitamos, a veces puede no ser la mejor elección, y si no que se lo digan al ex viceprimer ministro australiano, Michael McCormack.

El parlamentario de los Nacionales se encontraba en su gira por el Pacífico cuando sufrió este pequeño accidente. McCormack bebió una concha entera de sakau de una vez, un kava tradicional de la micronesia cuyas cualidades sedantes se encuentra en la resina de su raíz. Esta bebida si se ingiere en grandes dosis puede tener afectaciones graves en la piel, vómitos, pérdida de peso e incluso, en situaciones más graves, puede provocar la muerte.

Se trata de una bebida típica de Fiji, la cual se ofrece a los invitados para que la beban de un solo trago, si es posible. Hecho que llevó a McCormack a un viaje al hospital, donde recibió tratamiento por deshidratación.

El sakau no se asemeja ni un poco al kava del Pacífico Sur, por lo que se recomienda beberlo a sorbos, y la concha, generalmente, se va pasando en orden de prominencia de los asistentes.

"Estaba tratando de ser respetuoso, realmente tomé una para el equipo de Australia", dijo el ex viceprimer ministro a 'The Guardian'. En sus declaraciones al medio, también explicó que el día de antes había bebido cinco cascarones de kava en Vanuatu, pero no esperaba que el saku fuera tan fuerte.

"Miré a Penny Wong –ministra de Relaciones Exteriores– y le dije: 'No estoy bien'. Fui bizco. Realmente lo hice. Entonces alguien me consiguió un balde y, bueno, sí", continuó explicando.

Una vez en el hospital durmió "durante 14 horas", afirmó . Después del tratamiento y el descanso para que los efectos 'despareciesen' de su cuerpo, el ex viceprimer ministro abandonó el hospital: "Fui del hospital a la casa del embajador de Australia y dormí durante unas siete horas y me desperté con algunos mensajes de texto de Catherine –su esposa– preguntando si estaba bien. Nos enviamos mensajes de ida y vuelta un poco y luego dormí otras seis o siete horas".

McCormack se perdió el tramo final de la gira bipartidista al Pacífico y se quedó en Palikir, la capital de los Estados Federados de Micronesia, recuperándose, mientras la delegación continuaba hacia Palau.