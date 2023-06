Venden bebés a través de Facebook a cambio de 400 euros en Filipinas

Dinero a cambio de sus hijos. Son algunos de los anuncios que se han encontrado en Facebook. Familias de Filipinas ponen 'en venta' a los bebés.

"Son unos 400 euros (20.000 pesos). Pero no es una muñeca, es un bebé que pariré en un mes, señora", fue la respuesta en una página de Facebook en la que una esteticista filipina de 39 años, preguntaba por una muñeca de coleccionista, recoge 'Efe'.

La mujer del anuncio era una joven de 21 años que se veía obligada a dar a su hijo a cambio de dinero. Decidió seguir adelante con el embarazo y a pesar de que su expareja -y la familia de él- no la apoyaba. "Mi padre murió (...) y mi madre cuando me quedé embarazada, no quiso ayudarme" cuenta la joven, según la agencia de noticias citada.

"No puedo darle una buena vida a mi hijo, no tengo dinero y perdí el trabajo cuando me quedé embarazada. Es muy triste pero lo acepté y ahora solo quiero asegurarme de que estará en buenas manos", lamenta la chica en declaraciones a EFE durante su segunda reunión con la mujer, que además de coleccionar muñecas también estaba pensando en adoptar a un segundo hijo.

El Gobierno multa por el "tráfico de seres humanos"

Muchas de estas transacciones son opacas y se realizan a través de las redes sociales. El Gobierno de Filipinas persigue estas actividades ilícitas que están consideradas como "tráfico de seres humanos" y castiga las adopciones ilegales con cadena perpetua y multa de hasta 84.000 euros.

También existe intercambio de bebés, según ha podido saber la agencia de noticias 'Efe', si una madre compra un recién nacido y quiere un bebé del sexo contrario, lo anuncia en las redes para intercambiarlo.