Uno de cada cuatro europeos prefieren que los dispositivos de Inteligencia Artificial sustituya a los políticos

Uno de cada cuatro europeos está a favor de que un dispositivo de Inteligencia Artificial (IA) tome las decisión de administración de un país, en sustitución de los políticos. Así lo afirma el estudio 'European Tech Insights 2019', elaborado por IE University.

Las conclusiones principales son que los europeos están desanimados frente a los políticos, influenciados por el marco del Brexit. Especialmente, los ciudadanos de Alemania, Países Bajos y Reino Unido confiesan que prefieren a una máquina, antes que una persona, para gobernar el país.

El director ejecutivo del Center for the Governance of Change (CGC) de IE University, Diego Rubio, ha señalado que esta actitud está relacionada con el aumento de la desconfianza entre los ciudadanos hacia sus gobiernos y representantes políticos y que este hecho "cuestiona el modelo europeo de democracia representativa y pone en tela de juicio el concepto de soberanía popular".

Sin embargo, el estudio refleja el temor de los ciudadanos europeos a los avances tecnológicos, sobre todo a la automatización de los procesos. Un 56% de los encuestados teme que los robots puedan desempeñar gran parte de las actividades humanas, y el 70% cree que causarán más daños que beneficios. En esta línea, el informe sugiere que la ciudadanía europea percibe que el sistema educativo no les está formando para enfrentarse a los desafíos que conllevan las nuevas tecnologías.

Este hecho contrasta con el hecho de que muchos europeos prefieran la sustitución de sus políticos por dispositivos tecnológicos, para la regulación de su país.

